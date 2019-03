Preşedintele Macron, dispozitiv militar împotriva protestatarilor Dupa ce sambata trecuta, in al 18-lea weekend de proteste, bulevardul Champs-Elysees a fost devastat in urma violentelor, guvernul a promis o serie de masuri de ''restabilire a ordinii'', printre acestea fiind interzicerea manifestatiilor pe Champs-Elysees si in unele cartiere ale marilor orase, precum si inasprirea contraventiilor. Dupa violentele de sambata, seful politiei din Paris si alti doi responsabili au fost demisi, guvernul reprosandu-le ca fortele de ordine nu au intervenit suficient de ferm, dupa ce pana acum unii politicieni atat de dreapta cat si de stanga au acuzat fortele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

