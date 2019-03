Preşedintele Macron avertizează "Vestele Galbene" că va lua măsuri contra acestora Acesta a fost al 18-lea weekend consecutiv de proteste ale „vestelor galbene” si a coincis cu incheierea unei dezbateri nationale declansate de Macron. Protestatarii au vandalizat magazine si restaurante de pe Champs-Elysees, iar politia s-a folosit de tunuri cu apa pentru a dispersa oamenii.



„Doresc ca decizii dure sa fie luate cat de curand posibil pentru ca acest lucru sa nu se intample din nou. Multe au fost facute din noiembrie, dar protestele arata ca in privinta acest subiect, inca nu suntem unde vrem”, a scris Macron pe Twitter, potrivit news.ro



Macron si-a intrerupt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca intentioneaza sa ia „decizii dure” pentru a opri protestele „vestelor galbene”. Declarația apare in urma a noi incidente violente petrecute in acest weekend in centrul Parisului, scrie Politico . Acesta a fost al 18-lea weekend consecutiv de proteste…

- Acesta a fost al 18-lea weekend consecutiv de proteste ale „vestelor galbene" si a coincis cu incheierea unei dezbateri nationale declansate de Macron. Protestatarii au vandalizat magazine si restaurante de pe Champs-Elysees, iar politia s-a folosit de tunuri cu apa pentru a dispersa oamenii.…

- Potrivit imaginilor difuzate de posturile de televiziune, mai multi manifestanti au inceput sa atace un camion al jandarmeriei, in timp ce altii au ridicat baricade pe Champs Elysees. Fortele de ordine au facut uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa manifestantii. ''Profesionisti…

- In Franta au continuat, ieri, protestele organizate de asa-numita miscare a vestelor galbene, insa prezenta la acestea a continuat sa scada. Protestatarii – care ies in strada de la mijlocul lunii noiembrie – au dorit sa arate ca raman mobilizati, cu doua saptamani inaintea incheierii unei mari dezbateri…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Aproximativ 7.000 de persoane au marsaluit prin capitala Frantei, in al zecelea weekend de proteste, avand loc ciocniri intre protestatarii din miscarea Vestelor Galbene si politie, scrie Reuters, potrivit news.ro.Demonstratiile au fost in mare parte pasnice, insa reporterii Reuters au informat…

- Ministrul de Interne francez, Christophe Castaner, a declarat ca ”50 .000, inseamna putin mai mult decat o persoana pe comuna din Franta. Aceasta este realitatea miscarii 'vestelor galbene' astazi. Asadar, putem vedea ca aceasta miscare nu este reprezentativa pentru Franta”. Purtatorul de…

- Ministrul de interne francez Christophe Castaner a facut apel sambata la "responsabilitate si la respectarea legii" dupa incidentele violente produse in timpul protestelor "vestelor galbene" la Paris si in alte orase din Franta, relateaza AFP si dpa, conform agerpres.ro. "In timp ce la Paris…