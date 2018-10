Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Macedoniei, Gheorghi Ivanov, a acuzat joi la Praga Uniunea Europeana ca este ''nedreapta'' si a calificat drept ''rau'' acordul cu Grecia, destinat sa permita aderarea tarii sale la UE, relateaza AFP. Ivanov i-a reprosat Bruxellesului ca are ''doua…

- FAIN!!! Juniorii HC CSȘ Sibiu vor participa la un turneu de top din Serbia. Handbaliștii sibieni se vor afla in Kraljevo, in perioada 5-7 octombrie, unde vor lua parte, alaturi de echipe din Serbia, Slovenia, Muntenegru, Croația, Bulgaria și Macedonia la ediția a 4-a a turneului internațional de handbal…

- Presedintele Macedoniei, Gjorge Ivanov, le-a cerut duminica cetatenilor macedoneni sa boicoteze referendumul din 30 septembrie in care acestia sunt chemati sa valideze acordul cu Grecia conform caruia tara lor se va numi 'Republica Macedonia de Nord', relateaza dpa. Redenumirea Macedoniei "pune…

- Tanarul NEET (Not in Education, Employment or Training) este definit ca fiind acel tanar cu varsta cuprinsa intre 16 și 24 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invațamant, nu participa la activitați de formare profesionala și este inregistrat in evidențele agenției pentru ocuparea…

- Atat in Uniunea Europeana cat si in zona euro, Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 0,4% in trimestrul doi din 2018, comparativ cu precedentele trei luni. In randul statelor membre, cel mai semnificativ avans trimestrial s-a inregistrat in perioada aprilie-iunie 2018 in Romania (1,4%),…

- Jumatate (50%) dintre consumatorii romani risipesc lunar aproape 25% din totalul produselor alimentare, iar produsele proaspete (din carne, legume/ fructe, oua, branzeturi /lactate, gatite etc.) sunt cele care par a fi cel mai putin risipite, potrivit Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor – InfoCons,…

