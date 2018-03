Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a comentat declarațiile lui Marius Șumudica, care s-a aratat incantat de a venit la FCSB, in locul lui Nicolae Dica. Antrenorul lui Kayserispor a recunoscut ca i-ar face placere sa lucreze cu Gigi Becali. Patronul FCSB i-a dat peste nas fostului tehnician al Astrei și a comentat și suspendarea…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1, l-a criticat pe Devis Mangia și a vorbit despre situația sa din Turcia. "Lupta la titlu se va da FCSB si CFR Cluj. I-am vazut pe cei de la Craiova si nu au constanta unei echipe care sa se bata la titlu. ...

- Silviu Lung junior a fost eliminat in meciul Konyaspor – Kayserispor 2-0. Cristian Sapunaru, intre buturi. Pentru Konyaspor, trupa pregatita de Sergen Yalcin, au punctat Samuel Eto’o (4), Adis Jahovic (90). La Konyaspor, ex-stelistul Wilfred Moke a jucat tot meciul. Ambele formații au terminat in 10…

- Șumudica a fost suspendat și amendat de turci. Ce sancțiuni a primit antrenorul roman dupa circul din ultima etapa. Marius Șumudica, antrenorul roman atat de coleric, i-a uimit și pe turci cu „show-urile” de pe marginea terenului . In ultima etapa, Kayserispor a batut-o greu, cu 3-2, pe ccodașa Karabukspor. …

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a fost suspendat un joc si amendat de Federatia Turca de Fotbal (TFF) dupa meciul cu formatia Karabukspor, disputat duminica, in campionatul Turciei.Sumudica nu va putea intra in vestiar si sta pe banca tehnica la urmatoarea partida oficiala…

- Comisia de Disciplina din Federația Turca de Fotbal l-a sancționat pe Marius Șumudica, dupa scandalul pe care l-a provocat la meciul caștigat de Kayserispor cu Karabukspor, scor 3-2. Turcii l-au suspendat pe Șumudica pentru meciul cu Konyaspor, de duminica, și l-au amendat cu 15.000 de lire turcești…

- Erol Bedir, șeful echipei lui Marius Șumudica, Kayserispor, spune ca echipa poate juca in cupele europene și ii atrage atenția lui Marius Șumudica pentru ca este eliminat prea des. "Șumudica este diferit, e un antrenor extraordinar. Nu este genul de tehnician cu care suntem obișnuiți. Dar noi avem nevoie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a indemnat, luni, pe colegii sai, in prima sedinta a Biroului Permanent National in noua formula, sa nu ii dezamageasca pe cei care i-au votat, iar proiectele aprobate in Congres nu sunt pentru PSD, ci pentru Romania.

- Antrenorul CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, sambata, dupa victoria cu Astra, ca echipa sa a meritat sa castige acest meci, pe care l-a controlat in totalitate."Sunt fericit pentru ca, in opinia mea, am facut un meci foarte bun. Am meritat clar victoria. Nu vreau sa ma repet, dar pentru…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca moralul tricolorilor a crescut dupa victoria de sambata trecuta in fata Rusiei (25-15), insa mentioneaza ca jucatorii trebuie sa ramana concentrati 100% pentru confruntarea cu Belgia, de sambata, 10 martie, din etapa a 4-a din Rugby…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat golul prin care Bursaspor a invins-o cu scorul de 1-0 pe Kayserispor, formatie antrenata de Marius Sumudica, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Turciei. Stancu, integralist in acest meci, a inscris…

- Formatia Bursaspor a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa lui Marius Sumudica, Silviu Lung Jr. si Cristian Sapunaru, Kayserispor, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Turciei, in care golul a fost marcat de Bogdan Stancu.Stancu, integralist la gazde, a inscris…

- Stancu, integralist la gazde, a inscris in minutul 76. Celalalt roman de la Bursaspor, Gheorghe Grozav, a intrat pe teren in minutul 75. La Kayserispor, echipa antrenata de Marius Sumudica, Lung si Sapunaru au evoluat pe toata durata partidei. Kayserispor ocupa locul cinci in clasament, cu 38 de puncte,…

- Antrenorul secund al HC Vaslui, Bogdan Pralea, mizeaza pe unitatea grupului pentru a obține o victorie așteptata de multa vreme de suporteri. HC Vaslui are un meci extrem de important in aceasta seara, cu CSM Fagaraș, o contracandidata in lupta pentru evitarea retrogradarii. Secundul HC Vaslui, Bogdan…

- Kayserispor, echipa antrenata de Marius Șumudica, a caștigat astazi duelul cu Kasimpașa, din campionat. Victoria a adus zambetul pe buze suporterilor lui Kayseri, dar și modul inedit de a sarbatori al antrenorului roman.

- Kayserispor a invins-o pe teren propriu pe Kasimpașa, scor 3-2, Marius Șumudica fiind din nou in centrul atenției. Marius Șumudica s-a dat iar in stamba. La golul de 2-1, marcat de Badji in minutul 74, antrenorul roman a facut un gest cu care i-a cucerit definitiv pe fanii turci: a sarutat gazonul…

- Presedintele american a anuntat luni pe Twitter ca il sprijina pe Mitt Romney, precizand ca ar fi un "senator foarte bun". Acesta din urma i-a multumit, tot printr-o postare pe Twitter.Mitt Romney, care a fost invins de Barack Obama in 2012, si-a anuntat saptamana trecuta candidatura la…

- Atacantul Sergio Aguero a lovit un fan al echipei Wigan, care a intrat pe teren dupa meciul cu Manchester City, scor 1-0, din optimile de finala ale Cupei Angliei.Aguero nu a mers la vestiare imediat dupa fluierul final si a lovit un fan, care a intrat pe teren si se bucura de victoria echipei…

- Alin Bondar: E o victorie foarte importanta pentru noi Antrenorul echipei de handbal feminin a Universitații Cluj crede ca echipa sa a dat dovada de maturitate și a reușit un succes important. Tehnicianul echipei din Liga Florilor considera ca victoria împotriva Coronei este vitala…

- Iasmin Latovlevici nu mai prinde echipa la Galatasaray. Plecarea fundașului stanga, iminenta. Il vrei la FCSB? ”Lato”, unul dintre candidații sa ocupe postul de fundaș stanga la naționala Romaniei (lupta pentru post cu Alin Toșca, ”rezerva” la Benevento), n-a jucat deloc pentru Galata, in victoria de…

- Mihai Silvașan: Cand joci cu trofeul pe masa, nu te mai gandești la nimic Antrenorul echipei U-BT e bucuros ca s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dar știe ca meciul cu CSM Oradea va fi cel mai complicat al turneului. Tehnicianul "studenților" a laudat jocul adversarilor, dar jocul echipei…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca partida de duminica, 18 februarie, contra Spaniei, din REIC 2018, va fi una dificila pentru tricolori, dar obiectivul este obtinerea celei de-a doua victorii din acest an in turneul care poate asigura calificarea primei reprezentative…

- Am zis ca nu e OK sa scriu ceva legat de subiect, poate originile și echipa preferata, Dinamo Kiev, ma fac subiectiv. Dar gestul jenant al lui Marius Șumudica mi-a dus iritația pana la degete Tehnicianul lui Kayserispor tocmai l-a imitat pe legendarul antrenor ucrainean, justificandu-și ieșirile exagerate…

- Kayserispor a obținut prima victorie in 2018, dupa ce-a invins cu 1-0 pe Osmanlispor in deplasare, golul fiind marcat din penalty al lui Deniz Turuc. Marius Șumudica a fost suspendat pentru aceasta etapa, fiind doar spectator. Pe teren, au fost integraliști Silviu Lung junior și Cristi Sapunaru, in…

- Antrenorul lui Kayserispor va urmari din tribune meciul cu Osmanlispor, de duminica, dupa ce a fost eliminat in meciul pierdut cu Akhisarspor, 0-1 in Cupa Turciei. Atunci, tehnicianul roman s-a certat cu arbitrul partidei, invocand cateva greșeli pe care centralul le-ar fi facut. Trupa lui…

- Marius Șumudica a fost judecat astazi de Comisia de Disciplina a federației din Turcia și a aflat ca va sta in tribune un meci, dar va trebui sa plateasca și o amenda de 3000 de euro. Antrenorul lui Kayserispor va urmari din tribune meciul cu Osmanlispor de duminica dupa ce a fost eliminat in meciul…

- Dupa meciul fabulos cu Lauren Davis, caștigat dramatic, 4-6, 6-4, 15-13, Simona Halep va juca in optimile turneului de la Australian Open cu Naomi Osaka (72 WTA). Simona Halep și Naomi Osaka vor juca luni, iar japoneza, care in turul III a trecut de Ashleigh Barty (17 WTA), favorita fanilor australieni,…

- Kayserispor va juca impotriva lui Akhisar in semifinalele Cupei Turciei. Dupa ce a eliminat Antalyaspor in "optimile" Cupei Turciei (3-1 acasa și 2-0 in deplasare), Șumudica poate spera sa ajunga cu Kaiserispor in semifinalele competitiei. Astazi, la tragerea la sorți, a scapat de marile puteri Beșiktaș,…

- Cu Latovlevici integralist, Galata a defilat in Cupa Turciei și s-a calificat in sferturile de finala. Galatasaray Istanbul s-a calificat fara emoții in sferturile de finala ale competiției, dupa victoria din retur cu Bucaspor, in deplasare, cu scorul de 3-0. In tur, „galben-roșii” invinsesera tot cu…

- Golurile echipei antrenate de Marius Șumudica au fost semnate de William De Amorim (30) și Fernando Boldrin (80), brazilienii transferați de la FCSB. De Amorim joaca sub forma de imprumut pana la finalul sezonului, cand turcii vor avea prima opțiune de cumparare, pentru 600.000 de euro. Pentru Boldrin,…

- Erol Bedir, patronul de la Kayserispor este plin de entuziasm dupa turul de campionat din Turcia. Acesta a oferit mai multe declarații in legatura cu situația clubului și despre relația cu Marius Șumudica.

- Patronul lui Kayserispor, Erol Bedir, e foarte fericit ca l-a numit pe Marius Șumudica antrenor al echipei turce in vara și spune ca tehnicianul roman va pleca doar in Premier League. "Ma bucura in primul rand succesul lui Kayserispor, e clubul nostru. In al doilea rand, ma bucur ca acum se vorbește…

- Simona Halep, locul 1 WTA se va duela joi cu Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, in turul doi de la Australian Open. Dupa victoria din turul 1, Destanee Aiava, scor 7-6, 6-1, Simona Halep a vorbit despre infruntarea cu Bouchard și despre meciul jucat in 2014, la Wimbledon, in semifinale, cand canadianca…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, e laudat de Guray Vural, mijlocașul formației turce, care spune ca jucatorii il apreciaza foarte mult. "Antrenorul nostru are un caracter foarte bun. Discuta cu fiecare jucator in parte. Glumeste cu toti. In acelasi timp este si disciplinat si ne insufla…

- Kayserispor joaca acum al doilea amical al iernii, impotriva cehilor de la Slovacko. liveSCORE: Kayserispor - Slovacko 0-0 Echipa de start trimisa de Marius Șumudica: Lung Jr. - Sapunaru, Atila, Kana, Kucher - Samil, Badji - Amorim, Mendes, Deniz - Bulut Kayserispor a pierdut luni primul amical,…

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul Sabah, ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, face foarte multe pentru fotbalul din tara sa, iar daca Romania ar fi avut un astfel de conducator poate ar fi devenit pana acum campioana mondiala.“Eu…

- "Antrenorul echipei nationale, Mircea Lucescu, ne-a vizitat cantonamentul si a discutat pentru scurt timp cu antrenorul nostru, Marius Sumudica", se arata pe pagina de Facebook a Kayserispor. Kayserispor se afla in cantonament in Antalya.Tot duminica, la antrenamentul echipei Kayserispor au fost prezenti…

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul Sabah, ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, face foarte multe pentru fotbalul din tara sa, iar daca Romania ar fi avut un astfel de conducator poate ar fi devenit pana acum campioana mondiala,…

- Marius Șumudica șocheaza. Antrenorul lui Kayserispor il lauda pe dictatorul turc intr-un interviu aparut in cotidianul Sabah. In Turcia, Marius Șumudica are o imagine buna. Locul 5 in Super Lig cu Kayserispor la jumatatea campionatului, avand același numar de puncte ca Beșiktaș (30), caștigatoarea ultimelor…

- Marius Sumudica, antrenorul roman al momentului in strainatate, a acordat un interviu pentru Sabah in care a abordat diverse teme de discutie. De la parcursul pe care il are la Kayserispor, la presedintele turc Recepe Tayyip Erdogan, dar si despre Mircea Lucescu sau arbitrajul din Turcia. …

- Marius Sumudica este decis sa-si faca o adevarata colonie romaneasca la Kayserispor.A Tehnicianul este aproape de a-l convinge pe atacantul international roman, Claudiu Keseru de a trece sub comanda sa in cazul in care nu va semna prelungirea contractului cu bulgarii de la Ludogorets.A

- Marius Șumudica a explicat cum a reușit sa-l ia atat de ușor pe William de Amorim la Kayserispor. Tehnicianul a profitat de criticile lui Gigi Becali la adresa mijlocașului. De Amorim a fost cedat sub forma de imprumut la Kayserispor, iar clubul turc va plati 600.000 de euro daca il va lua in vara.…

- Antrenorul lui Kayserispor, Marius Sumudica, a fost ofertat de cei de la Al Gharafa, din Qatar, dar nu a vrut sa se desparta de gruparea turca, chiar daca ar fi castigat de cinci ori mai mult ca in prezent. "Oricine are nevoie de bani, oricarui om ii plac banii. E clar, este o putere din…

- Marius Șumudica a vorbit despre Denis Alibec și Constantin Budescu și cum a reușit sa faca din cei doi jucatori de superclasa. Antrenorul de la Kayserispor i-a avut pe cei doi la Astra și a reușit sa caștige titlul in Liga 1, in dauna FCSB-ului. "Ii acceptam ceva lui Budescu, dar il obligam sa faca…

- Marius Șumudica a dezvaluit ca pe lista de transferuri pentru aceasta iarna l-a inclus și pe Gicu Grozav, fotbalist care este liber de contract dupa desparțirea de Karabukspor. Antrenorul lui Kayserispor chiar a discutat cu Grozav, iar șansele unui transfer sunt destul de mari. "De Amorim e un jucator…

- Pus pe liber de Karabukspor, Gicu Grozav ramane in Turcia și va deveni coleg cu Silviu Lung jr și Sapunaru dupa ce-și va rezilia contractul cu "lanterna roșie" din Super Lig. Doi din cei patru romani alungați de la Karabuk și-au gasit deja echipe. ...

- Erol Bedir, bașcanul lui Kayserispor, a vorbit despre ofertele pe care Marius Șumudica le-a primit la finalul anului trecut. "A venit o oferta de 1,8 milioane de euro pe sezon pentru Sumudica, un contract pentru doi ani, si chiar voiau sa plateasca compensatii clubului. Dar Sumudica vrea sa ramana la…

- „Dragi romani, Ne mai despart doar cateva ore de 2018, cand vom pași impreuna in Anul Centenar. Este momentul bilanțului pentru fiecare dintre noi, o buna ocazie de a reflecta la realizarile noastre și la ceea ce ne propunem. 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea romaneasca…