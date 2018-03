Stiri pe aceeasi tema

- ''Fumatul la mana a treia'' este un tip de reziduu toxic ce persista pe suprafetele din spatii inchise si in praf mult timp dupa stingerea unei tigari obisnuite. Acesta a fost considerat un pericol la adresa sanatatii inca de acum aproape un deceniu, insa, oamenii de stiinta de la Berkeley Lab au…

- O baza militara din România, unde militarii nostri au facut exercitii alaturi de partenerii din NATO, vara trecuta, apartine partial unui grup de oameni de afaceri din Siria, care sprijina regimul dictatorului Bashar al-Assad.

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru…

- Alepul era in urma cu șase centrul economiei siriene si un oras infloritor, insa lașase ani de la lansarea bataliei sangeroase, victimele razboiului civil au ocupat deja fiecare parcela libera din cimitire, iar locuitorii sunt obligati sa-si ingroape apropiatii, care au fost ucisi in raidurile aeriene…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru…

- Consiliul de Securitate al ONU supune la vot, vineri incepand cu ora locala 11:00 (16:00 GMT), un proiect de rezolutie prin care se cere o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, pentru a se permite accesul ajutoarelor umanitare, au anuntat surse diplomatice, citate de AFP si Xinhua. O noua versiune…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat sase persoane din Irak si Siria care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse intr-un loc special amenajat, in interiorul compartimentului de marfa al unei autoutilitare – inmatriculata in…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infrangere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters. Luand…

- Razboiul civil din Siria, care a inceput in 2011, a castigat o dimensiune internationala, context in care a venit o declaratie-surpriza din partea Chinei. Ambasadorul Chinei in Siria, Qi Qianjin, a acordat o declaratie agentiei Xinhua in care a aratat ca "A venit vremea sa ne concentram eforturile pe…

- Noul ministru de interne al Finlandei, Kay Mykkanen, a cerut un tratament mai echitabil pentru refugiatii care incearca sa ajunga in Europa. "Acum, cei cu bani si cu posibilitati de a calatori vin si cer siguranta", a declarat el sambata pentru fluxul de stiri Uutissuomalainen, preluat de Xinhua.…

- Au aparut primele imagini cu avionul israelian doborat de sirieni. Situatia este extrem de grava, iar totul poate degenera intr-un razboi in toata regula. Armata israeliana a anunțat deja lansarea unui atac „de mare anvergura” in Siria, sambata dimineața.Mai multe detalii aici: A inceput RAZBOIUL:…

- Unul dintre cei doi militanti britanici ai organizatiei teroriste Stat Islamic a incercat sa ajunga in Turcia inainte de a fi capturat de fortele kurde din Siria, a informat, vineri, un membru al Fortelor , relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doi militanti de origine britanica ai organizatiei teroriste Stat Islamic, cunoscuti pentru rolul de a tortura si omori prizioneri proveniti din occident, au fost capturati de insurgentii kurzi din Siria, au informat, joi, doi oficiali americani, relateaza site-ul cotidianului The New York Times.

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata…

- Marocanul care a atacat cu cutitul mai multe persoane in Finlanda in august 2017, omorand doua persoane si ranind noua, se considera un soldat al gruparii Stat Islamic (SI) si a invocat printre motivele agresiunii sale loviturile aeriene din Siria ale coalitiei conduse de SUA, a comunicat miercuri…

- Jurnalistul Bilal Abdul Kareem a postat pe Twitter un mesaj video din Siria in care transmite cateva cuvinte pentru cetațenii ruși, in special pentru familia pilotului Roman Filipov – al carui avion ​Su-25 a fost doborat in Siria pe 3 februarie. Jurnalistul face apel la toți prietenii victimelor razboiului,…

- Rușii au anunțat ca au efectuat bombardamente in regiunea Idlib din Siria, unde sambata a fost doborat un avion SU-25 iar pilotul aparatului a fost ucis.Potrivit Ministerului Rus al Apararii, aviația rusa ”a efectuat bombardamente care au dus la uciderea a peste 30 de teroriști”, relateaza Russia…

- Aproximativ o jumatate de milion de oameni s-au reunit sambata in intreaga Rusie pentru a da dovada de unitate si a-si manifesta patriotismul cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la infrangerea fortelor naziste in Batalia de la Stalingrad, scriu dpa si Xinhua. Mitingurile "Rusia in inima…

- O lege care limiteaza reintregirea familiei in cazul refugiatilor a fost adoptata joi de deputatii germani. Aceasta este o conditie in vederea formarii unui guvern de coalitie intre conservatori si social-democrati dupa luni de blocaj postelectoral, relateaza AFP, citat de News.ro . Adoptat cu 376 de…

- Statele Unite au prelungit un statut protejat pentru aproximativ 7.000 de sirieni care se gasesc pe teritoriul american si care scapa astfel de riscul de a fi trimisi în Siria, a anuntat miercuri Departamentul pentru Securitate Interna (Department of Homeland Security, DHS), transmite AFP. "Dupa…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, si secretarul Apararii, James Mattis, au cerut, marti, Qatarului, Arabiei Saudite si Emiratelor Arabe Unite sa depuna eforturi pentru reducerea tensiunilor din regiune, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele libanez Michel Aoun le-a cerut marti liderilor politici sa-si asume responsabilitatea in protejarea stabilitatii si securitatii tarii lor dupa ce o disputa politica in care a fost implicat ginerele sau a provocat proteste de strada, relateaza Reuters. Sustinatori ai presedintelui Parlamentului,…

- Restrictiile introduse de coalitia condusa de Angela Merkel in urma crizei refugiatilor din 2015 si care vizeaza sa stopeze solicitarile privind reintregirile familiale nu au niciun sens, a declarat Roland Bank din cadrul UNHCR Germania la o audiere intr-o comisie parlamentara federala.La…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a plecat luni dimineata la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin si a-l avertiza ca Iranul incearca "sa transforme Libanul intr-un sit gigantic de rachete", relateaza Xinhua. In remarcile sale inainte de plecare, Netanyahu…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile,…

- Statul Islamic a provocat des atacuri kamikaze împotriva coaliției conduse de SUA în Siria, iar mai multe imagini, lansate recent pe internet, arata cum un jihadis își ia ramas bun de la copiii sai înainte sa se arunce

- 15 refugiati sirieni, printre care si copii, au fost gasiti înghetati în timp ce încercau sa treaca printr-un lant muntos care serveste drept granita cu Liban, relateaza BBC. 13 cadavre au fost descoperite vineri si înca doua sâmbata, dupa ce zona…

- Zece cetateni sirieni care incercau sa intre in mod ilegal in Liban au murit intr-o furtuna de zapada care a lovit o zona de frontiera cu Siria, aflata in razboi, a informat vineri armata libaneza, citata de DPA. Initial, noua cadavre au fost descoperite in zona muntoasa al-Sawayari-Masnaa, la granita…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat marti ca Palestina ramâne cea mai importanta problema pentru lumea islamica, potrivit Press TV, relateaza agentia Xinhua. Dupa prabusirea gruparii teroriste Stat Islamic (SI) în Siria si în Irak, problema Palestinei si-a recapatat importanta…

- Iran se situeaza pe cel de-al doilea loc in clasamentul tarilor care au cel mai mare numar de prizonieri executati in ultimii ani, majoritatea fiind condamnati la moarte din cauza unor infractiuni cu droguri. Peste 500 de persoane au fost executate in 2017. Primul loc in acest clasament este ocupat…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Adrian Rankine-Galloway, a declarat, marti, ca "orice sugestie ca SUA sau fortele de coalitie ar fi avut un rol in atacarea bazelor militare ruse este nefondata si absolut iresponsabila". Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi…

- Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi sirieni au folosit 13 drone pentru a ataca, in noaptea de 6 spre 7 ianuarie, doua baze militare pe care Rusia le detine in Siria, insa nu au reusit sa provoace pagube mari, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- In noiembrie 2016, Donald Trump castiga alegerile prezidentiale din SUA, reusind sa obtina sustinerea a 290 de electori. Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA. La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si…

- UNICEF a denuntat joi ‘amploarea socanta’ a atacurilor carora le-au fost victime copiii in zonele de conflict din lume in anul 2017, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Intr-un nou raport, UNICEF denunta dispretul ‘flagrant’ aratat de atacatori fata de legile internationale menite sa-i protejeze pe…

- Daca pentru unii, Craciunul inseamna generozitate și acte caritabile – alții incearca prin orice mijloace sa exploateze aceste aspecte in folosul propriu. A fost și cazul unui barbat din Bistrița care a apelat in mod nedemn la mila publicului. El a fost surprins de jandarmi in timp ce și-a folosit copiii…

- OASPETE… Copiii internați la Spitalul Județean de Urgența Vaslui au primit vizita unui oaspete de seama in aceste zile de sarbatoare. Moș Craciun a venit cu desaga plina la cei mici și le-a oferit cadouri. Chiar daca nu sunt acasa, Moș Craciun nu a uitat de ei. Vorbim despre zeci de copii din județul…

- O americanca, prima femeie care a condus Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID), a fost numita in in functia de director executiv al UNICEF, agentia Natiunilor Unite pentru protectia drepturilor copilului, a anuntat ONU vineri, scrie AFP. Henrietta Fore, 69 de…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele rus, Vladimir Putin, au avut joi o convorbire telefonica in cadrul careia au convenit sa depuna eforturi pentru a crea conditiile care sa permita...

- Prezent la Arad, ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca urmeaza sa inceapa competitia intre autorii de manuale pentru clasele I, II si VI, in timp ce pentru clasele III, IV si V nu exista oferte depuse. “Facem competitie intre autorii de manuale,…

- Trei ani de anchete pe teren intre Kobane, in Siria, si Bagdad, in Irak, 40.000 de piese adunate de pe linia frontului si analizate cu grija, zeci de contracte de cumparare si de export analizate amanuntit: raportul privind armele organizatiei Stat Islamic (SI) publicat joi, 14 decembrie, de ONG-ul…

- O rețea de traficanți de migranti, care acționa la frontiera de vest a Romaniei, a fost destructurata de politistii de frontiera timiseni. Scopul gruparii era sa faciliteze unor sirieni drumul, clandestin, pana in Suedia, țara cunoscuta ca oferind cele mai mari ajutoare sociale refugiaților.

- "In ciuda prezentei masive a copiilor in mediul online - unul din trei utilizatori de internet la nivel mondial este copil - aproximativ o treime din tineretul lumii nu dispune de acces la tehnologia digitala, ceea ce accentueaza inechitatile in randul copiilor si le reduce posibilitatea de a participa…

- Unul din trei utilizatori de Internet, la nivel mondial, este copil sau adolescent sub 18 ani, in timp ce tinerii intre 15 și 24 de ani reprezinta grupul de varsta cel mai bine conectat, arata rezultatele studiului UNICEF "Starea Copiilor Lumii 2017 - Copiii in lumea

- Unul din trei utilizatori de Internet, la nivel mondial, este copil sau adolescent sub 18 ani, in timp ce tinerii intre 15 și 24 de ani reprezinta grupul de varsta cel mai bine conectat, arata rezultatele studiului UNICEF 'Starea Copiilor Lumii 2017 - Copiii in lumea digitala', prezentat luni intr-o…

- Copiii și tinerii ar trebui sa se afle in centrul politicilor digitale pentru a se extinde accesul acestora la internet, in același timp oferindu-li-se o mai buna protecție fața de pericolele din lumea virtuala, se arata intr-un raport publicat luni de UNICEF, citat de DPA. Tinerii cu vârste…