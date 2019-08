Preşedintele Letoniei îndeamnă Germania să îşi asume mai multă responsabilitate "Germania trebuie sa-si asume mai multa responsabilitate in lume corespunzator fortei sale economice si politice si la nivel militar, de asemenea", a spus Levits.



"In cadrul NATO, Germania depune eforturi pentru apararea comuna a spatiului european. Aceasta are o importanta deosebita pentru noi", a spus el.



Intr-o lume in schimbare, Germania trebuie sa-si asume un rol adecvat, a mai spus Levits. La mai bine de 70 de ani de la al Doilea Razboi Mondial, aceasta tara a devenit "un centru recunoscut si foarte apreciat in Europa".



"In vremuri tulburi, Germania a fost mult… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

