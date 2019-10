Preşedintele le-a mulţumit tinerilor care l-au ajutat să câştige alegerile Kais Saied, viitorul presedinte al Tunisiei, le-a multumit tinerilor pentru sprijinul lor. "Vom incerca sa construim o noua Tunisie. Sunt constient de marea raspundere", a declarat Saied. "Aceasta campanie a fost condusa de tineri si port responsabilitatea acestui lucru", a adaugat el.



Aproximativ 90% dintre alegatorii cu varsta intre 18 si 25 de ani au votat pentru profesorul universitar, fata de doar 49,2% din persoanele trecute de 60 de ani, conform estimarilor institutului de sondare Sigma.



"Voi duce acest mesaj" al revolutiei din 2011, a mai asigurat Saied, in varsta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

