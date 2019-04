Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea cere, oficial, revocarea lui Augustin Lazar din funcția de procuror general al Romaniei, dupa dovezile de la CNSAS prin care a refuzat sa propuna, spre eliberare, a disidentului Iulius Filip, in doua randuri, pe cand era președintele comisiei de eliberari de la Penitenciarul Aiud.Șeful…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a negat luni ca Florian Coldea ar fi consilierul sau, spunand ca acesta este unul dintre oamenii care au facut rau Romaniei și l-a condamnat, prin presiuni, de trei ori și vrea sa o faca și a patra oara."Pe mine Coldea (n.r.: sa il consulte)? "Sfetnicul" meu…

- Presedintele american Donald Trump a desemnat luni Gardienii Revolutiei din Iran drept organizatie terorista, transmite Reuters. Este pentru prima data cand Statele Unite califica fortele armate ale unei tari drept grup terorist."IRGC (trupele iraniene de elita - n. red.) sunt principalul…

- Parlamentul kosovar a votat joi o serie de principii de negociere prin care sunt interzise orice schimbari de frontiera in cadrul Dialogului Belgrad-Pristina, ce vizeaza normalizarea relatiilor dintre cele doua parti, relateaza EFE, citand portalul de informatii Kossev, potrivt agerpres. Serbia…

- Site-ul de investigație Insajderi din Kosovo a scos la iveala un caz tulburator de viol, relateaza The Guardian. In urma cu 2 ani, o adolescenta, in varsta de 16 ani din Glogovac a fost violata de un profesor de la școala din orașul central Drenas. Victima s-a dus la poliție sa reclame abuzul dar…

- Kosovo este pregatit pentru un acord de compromis cu Serbia pentru a rezolva conflictul de lunga durata intre Belgrad si Pristina, a declarat presedintele kosovar Hashim Thaci intr-o scrisoare trimisa presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și:…

- In acest context, presedintele kosovar a amintit ca a vorbit cu Vladimir Putin in urma cu doua luni la Paris.'Am fost inspirat de discutia directa si corecta pe care am avut-o cu presedintele Putin acum doua luni la Paris. Presedintele Putin a spus ca daca Kosovo si Serbia vor ajunge la un acord…

- Presedintele autoproclamatei republici Kosovo, Hashim Thaci, l-a invitat pe presedintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Pristina, informeaza vineri agentia de presa RIA Novosti. 'Il invitam sa vina (intr-o vizita) in Kosovo. Este important sa stabilim relatii bune si sa avem contacte',…