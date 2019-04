Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca ii sustine pe cei care vor protesta vineri sub sloganul ‘Romania vrea autostrazi’ – ‘#sieu’. ‘In legatura cu protestul care se desfasoara astazi, la ora 15,00, un protest pentru autostrazi, vreau sa stie protestatarii ca sunt alaturi de ei #sieu’, a declarat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sustine vineri, de la ora 12.00, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Pe masa presedintelui se afla in prezen Legea bugetului pentru 2019, act normativ trimis la promulgare dupa ce a fost adoptat de Parlament.

- Presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Interventia lui Klaus Iohannis are loc in contextul in care PSD forteaza Guvernul sa dea o ordonanta de urgenta pentru modificarea legislatiei penale.

- Presedintele Klaus Iohannis face azi o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, in urma anuntului PSD ca nu va tine cont de aspectele sesizate de seful statului in cererea de reexaminare a proiectului bugetului de stat pe 2019. Plenul comun al Parlamentului ar urma sa se reuneasca miercuri, pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis face declaratii de presa, miercuri, la 14.30, la Palatul Cotroceni, in urma deciziei judecatorilor constitutionali, care au declarat bugetul de stat pe 2019 constitutional, respingand, astfel, sesizarea sefului statului. Cu toate acestea, CCR a declarat neconstitutionala…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, vineri, la ora 11,30, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, anunta Administratia Prezidentiala.știre in curs de actualizare

- Președintele Klaus Iohannis se va intalni, joi, incepand cu ora 09:30, la Palatul Cotroceni, cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cei doi oficiali avand programata o declarație comuna de presa, incepand cu ora 10.20. Președintele Iohannis il va primi pe Jens Stoltenberg in Holul…

- „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, duce in derizoriu colaborarea institutionala cu Guvernul si insista sa ne demonstreze ca fiecare actiune politica pe care o initiaza este ilogica si absurda. Nu poti sa ceri tot felul de documente noi, care nu au legatura cu legea, doar pentru a pune bete in…