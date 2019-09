Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca respinge categoric propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru miniștrii interimari. Drept urmare, Klaus Iohannis o trimite pe Viorica Dancila in Parlament pentru votul de validare. “Criza in care…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a anunțat ca respinge propunerile avansate de premierul Viorica Dancila pentru posturile vacante din Guvern. Iata textul declarației de presa, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:…

- Președintele Klaus Iohannis va face declarații de presa, la Palatul Cotroceni, dupa ședința CSAT, informeaza Administrația Prezidențiala, fara a preciza insa ora la care va ieși șeful statului. Reuniunea a durat doua ore, iar discuțiile au vizat crimele din Caracal.Consiliul Suprem de Aparare…

- Comunicat de presa / 112… SALVAȚI ROMANIA!! in Politic / on 30/07/2019 at 10:18 / Suntem martorii unei tragedii care a zguduit intreaga Romanie și nu numai. Tragedia din Caracal a avut ecou in presa internaționala si reacții neiertatoare la adresa nepasarii și incompetenței autoritaților…