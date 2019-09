Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, prezent la The Liederkranz of New York City, pentru lansarea cartii "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", a declarat ca, in ciuda faptului ca in ultima perioada romanii au invatat sa protesteze, guvernantii…

- Președintele Romaniei a avut, la New York, o intrevedere bilaterala cu Președintele Ucrainei, Volodamar Zelenski, in marja participarii la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite. Zelenski a adresat Președintelui Klaus Iohannis invitația de a efectua o vizita in Ucraina, anunta Administratia…

- Președintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 24-26 septembrie, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. Participarea președintelui Romaniei la…

- Intr-un interviu pe care l-a acordat in urma cu trei ani, regretatul regizor Alexandru Darie iși spunea ferm parerea despre societatea romaneasca. Intrebat ce il deranjeaza cel mai mult in Romania, in societatea in care traim, acesta a afirmat: "Ma deranjeaza foarte tare ipocrizia in politica, in gestionarea…

- "Tramvaiul poeziei" este realizat de organizatia nonguvernamentala "Arta nu Musca" in parteneriat cu Primaria Capitalei si Societatea de Transport Bucuresti - STB SA. Proiectul "Tramvaiul Poeziei" isi propune sa aduca lectura si poezia mai aproape de public, in contextul in care 69% dintre…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, de Ziua Internationala de Comemorare a Genocidului Romilor. Seful statului a afirmat ca autoritatile publice ar trebui sa isi ia angajamentul pentru o societate incluziva, care sa isi intareasca coeziunea interna. „Cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare…