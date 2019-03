Udrea, raspuns negativ la cererea de acordare a azilului politic in Costa Rica. Anuntul avocatului

In cursul zilei de miercuri s-a aflat ca o comisie administrativa din Costa Rica a respins cererea Elenei Udrea de acordare a azilului politic in aceasta tara, in care fosta sefa de la Turism se afla de luni… [citeste mai departe]