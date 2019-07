Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis si-a exprimat inca o data, la Bruxelles, intentia de a continua sa fie presedintele Romaniei, in contextul in care numele sau a fost vehiculat in discutiile privind ocuparea unui post la Consiliul European sau chiar la Comisia Europeana. In acelasi timp, seful statului roman a declarat…

- Klaus Iohannis a dat sâmbata un semnal clar ca va candida înca o data pentru funcția de șef al statului, respingând speculațiile ca ar dori funcția de președinte al Consiliului European, declarația fiind data în cadul discursului ținut la ceremonia în care Forumul Democrat…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta hotararea CCR de a valida rezultatul referendumului national din 26 mai. Seful statului precizeaza ca in aceste conditii toate fortele politice parlamentare sunt obligate sa puna de urgenta in aplicare ceea ce au decis cetatenii, potrivit unui comunicat de presa transmis,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, mai multe convorbiri telefonice cu liderii politici ai Republicii Moldova, respectiv Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, cu Viceprim-ministrul Republicii Moldova, Andrei Nastase și cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Potrivit Administratiei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis o scrisoare catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si catre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu privire la situatia din Republica Moldova. Seful statului afirma ca Republica Moldova se confrunta in prezent…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, si presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu privire la situatia din Republica Moldova, a anuntat Administratia Prezidentiala. "Romania, ca stat membru al Uniunii Europene, avand…

- Președintele Klaus Iohannis susține declarații de presa, incepand cu ora 18.45, inaintea reuniunii de la Bruxelles a Consiliului European. Membrii Consiliului se intalnesc pentru a analiza rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European și pentru o prima discuție informala in legatura cu funcțiile…

- Presedintele Romaniei participa miercuri la reuniunea liderilor europeni de la Bruxelles, unde se va da un raspuns cererii de amanare a Brexit transmisa de Theresa May. Liderii europeni se reunesc miercuri la un summit extraordinar pentru a da un răspuns cererii premierului britanic Theresa May…