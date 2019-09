℗ Președintele Klaus Iohannis a punctat, sambata, la reuniunea liberalilor din Oltenia, o problema general valabila pentru toata țara, dar mai ales pentru zona Moldovei. In timpul guvernarii PSD kilometrii de autostrada au fost realizați doar cu ”CREIONUL”. In discursul ținut in fața liberalilor, presedintele Klaus Iohannis a atacat dur guvernarea PSD, punand-o in antiteza […] Articolul Președintele Klaus Iohannis: PSD a realizat mii de kilometri de autostrada – cu CREIONUL! apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .