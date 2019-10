Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si-a publicat, miercuri, programul cu care candideaza pentru un nou mandat, intitulat "Impreuna pentru Romania normala", in care propune, intre altele, modernizarea institutiilor statului, revizuirea legislatiei si continuarea luptei anticoruptie. Programul cuprinde 10 capitole…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca, dupa trei ani ”marcati de criza statului de drept in care PSD a aruncat Romania, dupa o guvernare care a esuat in toate domeniile esentiale”, a venit momentul ca normalitatea sa revina in Romania. De aceea, Iohannis propune programul prezidential ”Impreuna…

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat cum a reusit sa stopeze abuzurile PSD, impreuna cu romanii, afirmand ca abia asteapta sa treaca motiunea de cenzura. Legatura dintre seful statului si cetatenii obisnuti a fost dovedita si faptul ca presedintele Klaus Iohannis a facut o adevarata baie de multime,…

- Marian Tiuga, un interlop din Iasi afiliat clanului Corduneanu, a fost prins in Marea Britanie si extradat in Romania. Infractorul este acuzat ca ar fi coordonat o retea de hoti ce lucra in zeci de tari europene pentru clanul interlop de la Iasi.

- Președintele Iohannis incepe o vizita in SUA Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala Începe o saptamâna importanta pentru relatiile româno-americane. Presedintele Klaus Iohannis va avea mâine convorbiri la Washinghton cu omologul sau, Donald Trump. Vizita în Statele…

- Ludovic Orban a declarat joi ca actualul sef al statului Klaus Iohannis are toate atuurile pentru a câstiga alegerile prezidentiale din acest an, susținând ca e cel care „a reusit sa le asigure acestor oameni care si-au batut joc de tara o înfrângere colosala în cadrul…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a spus, marți ca implementarea sistemului AML, care permite localizarea rapida a celor care suna la 112, costa sub un milion de euro, și nu aproape 30 de milioane de euro așa cum se vehicula in spațiul public. Este fals total (sistemul AML costa 28 milioane de euro, n.r.) E o…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, de Ziua Internationala de Comemorare a Genocidului Romilor. Seful statului a afirmat ca autoritatile publice ar trebui sa isi ia angajamentul pentru o societate incluziva, care sa isi intareasca coeziunea interna. „Cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare…