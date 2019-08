Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit in aceasta seara (ora 21.00) de presedintele SUA Donald Trump. Este a doua intalnire la Casa Alba intre cei doi sefi de stat in decurs de numai doi ani. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile in Marea Neagra si prezenta militarilor…

- Declaratie comuna privind consolidarea relatiilor dintre Romania si SUA Președintele Klaus Iohannis, întrevedere cu Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump (Washington DC, SUA) - 09 Iunie - 2017. Arhiva foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis si omologul sau american,…

