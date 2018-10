Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 14 - 17 octombrie, o vizita de stat in Republica Italiana, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri si al aniversarii a 10 ani de la ridicarea relatiei bilaterale dintre Romania si Italia la nivel de Parteneriat strategic consolidat, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 14 17 octombrie, o vizita de stat in Republica Italiana, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri si al aniversarii a 10 ani de la ridicarea relatiei bilaterale dintre Romania si Italia la nivel de Parteneriat strategic consolidat, scrie…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 14 - 17 octombrie, o vizita de stat in Republica Italiana, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri si al aniversarii a 10 ani de la ridicarea relatiei bilaterale dintre Romania si Italia la nivel de Parteneriat strategic consolidat.…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 14-17 octombrie a.c., o vizita de stat in Republica Italiana, aceasta fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani.Vizita are loc in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri și al aniversarii a 10 ani de la ridicarea…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat vineri dupa sedinta Comitetului Executiv National al partidului ca nu pleaca nimeni din partid si PSD nu va iesi scindat, mentionand ca este normal sa fie puncte divergente. "PSD este cel mai serios partid din Romania, este singurul…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent la reuniunea Consiliului National al PNL, a declarat ca Romania are „un Guvern irational“, povestind ca s-a convins de acest lucru dupa o discutie „ireala“ cu premierul Viorica Dancila, care l-a anuntat ca pleaca in concediu dupa ce in Monitorul Oficial se publicase…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent la reuniunea Consiliului National al PNL, a declarat ca Romania are „un Guvern irational“, povestind ca premierul Viorica Dancila l-a anuntat ca pleaca in concediu foarte tarziu, dupa ce in Monitorul Oficial se publicase deja decizia prin care era pus interimar Paul…

- Legi privind comertul, prestarile de servicii, asistenta sociala-promulgate Presedintele Klaus Iohannis. Foto: facebook.com/klausiohannis. Persoanele juridice care desfasoara activitati de comert en-gros si en-detail, precum si de prestari servicii si realizeaza anual o cifra de afaceri…