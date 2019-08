Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis adeclarat joi, in discursul rostit la ceremoniile de Ziua Marinei, de la Constanta, ca, pentru descurajarea actelor ostile in regiunea Marii Negre, avem nevoie de o actiune cuprinzatoare si coordonata la toate nivelurile, inclusiv politic

- Viorica Dancila a declarat, sambata, ca sustine ideea Ursulei von der Leyen, presedinte al Comisiei Europene, privind intoducerea unui mecanism pentru monitorizarea situatiei statului de drept. Premierul a subliniat ca aceasta abordare este una corecta, deoarece vizeaza toate statele membre ale UE.…

- Deși scaldatul a fost interzis pe litoral, au fost turiști care nu au ținut cont de avertismente și s-au dus departe, în mare, sa se racoreasca. Un turist cu un copil în brațe a devenit agresiv în momentul în care a fost fluierat de salvamar. Gelu Vatamanescu, șeful salvamarilor…

- Romania a fost laudata pentru rezultatele obtinute in cele 6 luni in care a detinut presedintia rotativa a Consiliului UE, iar Klaus Iohannis s-a aratat multumit, subliniind in conferinta de presa tinuta vineri alaturi de Donald Tusk si Jean-Claude Juncker ca "Romania e mult mai buna decat imaginea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, intrebat daca e mulțumit de rezultatele Președinției romane a Consiliului UE, ca țara noastra a incheiat un numar foarte mare de dosare, lucru care arata ca avem oameni foarte buni la Bruxelles, acest lucru fiind unul „puțin așteptat”.„Rezultatele…

- Presedintele Klaus Iohannis subliniaza necesitatea ca regiunea Marii Negre si cea a Balcanilor sa ramana "un spatiu stabil si predictibil", punctand ca raspunsul la provocarile din zona sunt coeziunea si adaptarea la noile realitati ale mediului de

- In Piața Victoriei din București, PNL a organizat cel mai mare miting de la inceputul campaniilor pentru europarlamentare și pentru referendumul pe justiție. In fața a peste 50.000 de participanți, Klaus Iohannis, președintele Romaniei, și liderii PNL au dat mesajele cele mai puternice pentru viitorul…