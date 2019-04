Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa miercuri, 10 aprilie a.c., la Forumul European pentru Antreprenoriat (European Entrepreneurship Forum), eveniment care subliniaza importanta deosebita a antreprenoriatului in dezvoltarea economiei si a consolidarii competitivitatii. Forumul,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca va retrimite Parlamentului spre reexaminare legea bugetului de stat pe anul 2019. "Voi retrimite Parlamentului pentru corectură şi îmbunătăţire legea bugetului pe anul 2019", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru numirea lui Daniel Suciu in funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltarii, precum și cel al lui Razvan Cuc in funcția de ministru al Transporturilor.Iohannis a decis ca juramantul de investitura a celor doi noi miniștri sa aiba…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, iar la finalul intrevederii vor sustine o declaratie comuna de presa.

- Seful statului si sotia sa, Carmen, au sosit, duminica, in zona centrala a municipiului Sibiu, iar masina a parcat, ca de obicei, in Piata Mica. Pentru a intrat in biserica pe usa principala, situta in Piata Mare, cuplul prezidential a facut cativa pasi. Sotii Iohannis s-au tinut de mana ca…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, marți, la Aachen, in Germania, la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare și integrare franco-german, la invitația cancelarului Angela Merkel și a președintelui francez, Emmanuel Macron.

- Președintele Klaus Iohannis continua disputa cu ministrul Apararii, Gabriel Leș, privind numirea unui nou șef al Statului Major. Seful statului spune ca ministrul nu a fost capabil sa vina cu o propunere legala. "Am vazut ca este foarte vocal acest ministru (al Apararii - n.r.) care nu a fost capabil…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi prezent la Iasi in 23 ianuarie, cu o zi inaintea manifestarilor oficiale organizate in oras cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, intrucat in 24 ianuarie participa la un eveniment la Buxelles.Surse din mediul politic iesean afirma ca seful statului…