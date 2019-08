Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca nu accepta nicio propunere de remaniere a Guvernului. ‘In primul rand, nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui Guvern, nu doar pentru ca acest Guvern si-a schimbat componenta politica, ci pentru ca propunerile sunt pur si simplu inacceptabile.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca nu accepta nicio propunere de remaniere a Guvernului. "In primul rand, nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui Guvern, nu doar pentru ca acest Guvern si-a schimbat componenta politica, ci pentru ca propunerile sunt pur…

- "Procesul de legiferare in Romania nu s-a imbunatatit" Presedintele Klaus Iohannis îi cere guvernului sa initieze cu prioritate un proiect de lege cu masuri prin care sa aseze legislatia pe coordonatele statului de drept. Seful statului subliniaza ca acestui demers trebuie sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca asteapta ca premierul Viorica Dancila sa vina cu propunerile de remaniere si si-a exprimat parerea ca ministrii de Interne si de Externe ar trebui sa fie schimbati. "Sunt foarte nemultumit de cum actioneaza PSD. Nu ascund acest…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, Guvernului sa ia masuri de consolidare rapida a finantelor publice si a colectarii veniturilor bugetare, in contextul in care, subliniaza seful statului, ‘vulnerabilitatile se adancesc’. ‘Va amintiti faptul ca am retrimis bugetul spre reexaminare in…

- PNL și PMP confirma participarea la consultarile cu presedintele Consultari la Palatul Cotroceni foto: Arhiva Saptamâna aceasta vor avea loc consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele politice, pe tema recentului referendum pe justitie. Discutiile sunt programate marti si…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca spera ca Opozitia scrie ultimele fraze la motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, el precizand ca asperitatile dintre partidele de Opozitie, PNL si USR, vor disparea pe parcurs. Seful statului s-a referit,…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, joi, cu președintele Klaus Iohannis, la o zi dupa ce Guvernul a inaintat propunerile pentru mai multe portofolii. Dăncilă și Iohannis s-au întâlnit la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială. Potrivit…