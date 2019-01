Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri la Cotroceni, ca nimeni nu trebuie sa isi faca probleme pentru romanii din Marea Britanie, precizand ca drepturile acestora sunt garantate, dupa ce guvernul britanic a respins Acordul Brexit negociat de Guvernul May cu liderii UE.

- Președintele Klaus Iohannis a dat asigurari, in cadrul unei declarații de presa, ca UE și Romania sunt pregatite pentru orice scenariu legat de Brexit și a subliniat ca un acord pe aceasta tema ar fi de...

- Romanii care traiesc și muncesc in Marea Britanie ar putea sa aiba probleme in perioada urmatoare, in cazul in care țara va parasi Uniunea Europeana fara un acord, atrage atenția ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu.

- Camera Comunelor a respins marti Acordul Brexit incheiat cu UE, punand sub semnul intrebarii modul in care Marea Britanie va iesi din UE, ori chiar daca va mai parasi Blocul comunitar. 432 de parlamentari au votat contra acordului si 202 pentru.

- Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May va fi votat pe 15 ianuarie, dupa ce a fost amanat din luna decembrie 2018. Ședința in care se vor discuta condițiile ieșirii Marii Britanii din UE va avea loc in saptamana 14-18 ianuarie, dar surse guvernamentale avanseaza data de 15 ianuarie. Marea…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii romanesti din Marea Britanie.

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Donald…