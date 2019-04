Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis duminica romanilor un mesaj de Paste, in care le-a urat sarbatori luminate. "Hristos a inviat! Dragi romani, va doresc sarbatori luminate, cu liniste si pace in suflet, alaturi de cei dragi!", a spus Iohannis in mesajul video postat pe…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, mesaj de Paște. Șeful statului le ureaza romanilor sarbatori fericite."Hristos a inviat! Dragi romani, va doresc sarbatori luminate, cu liniște și pace in suflet, alaturi de cei dragi", le-a urat Klaus Iohannis romanilor.

- Familia Regala le ureaza tuturor celor care sarbatoresc Paștele ortodox sa fie fericiți, sanatoși și sa petreaca momente frumoase alaturi de familie și prieteni. ''Cu ocazia sfintelor sarbatori de Paști, Majestatea Sa Margareta și intreaga Familie Regala va ureaza sarbatori fericite, cu bucurii,…

- „Sarbatoarea Invierii Domnului este pentru toti credinciosii ortodocsi un prilej de bucurie, de speranta, de apropiere de familie, pentru ca acestea sunt lucrurile care reprezinta cheia binelui pentru viitor. Aceasta perioada trebuie sa fie una in care reflectam asupra lucrurilor cu adevarat importante…

- ”De sarbatori stau cu Irina, cu familia. Am reusit de data asta ca toata sarbatoarea Pastelui, oricum acum sunt in post, dar in prima zi de Paste, a doua, a treia, sa avem pe masa numai produse romanesti. Nu o sa am rosii asa-zis proaspete, dar am rosii in bulion, facute de noi casa. In rest, numai…

- Presedintele Klaus Iohannis le transmite credinciosilor care sarbatoresc duminica Pastele "Cristos a Inviat!", iar celor care isi serbeaza onomastica de Florii le ureaza "La multi ani!". "Cristos a Inviat! Pace, speranta si armonie tuturor credinciosilor care sarbatoresc…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu. Familia prezidentiala a ajuns la lacasul de cult cu putin inainte de ora 21.00, iar seful statului le-a urat credinciosilor care sarbatoresc Pastele…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj in urma atacului care a avut loc in provincia Kandahar, Afganistan, soldat cu ranirea a patru militari romani, seful statului urandu-le acestora insanatosire grabnica si multa putere sa treaca cu bine peste aceste momente critice. "Gandurile mele…