Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj cu prilejul „Zilei Veteranilor de Razboi”, in care arata ca aceștia au pus mai presus de propriul destin viitorul patriei și ca devotamentul și abnegația cu care ei au slujit drapelul național au facut ca Romania sa fie o țara respectata, conform…

- „Aniversam pe 29 aprilie «Ziua Veteranilor de Razboi», un bun prilej de a reflecta la parcursul istoric al statului roman. Ii omagiem astazi pe cei care au pus mai presus de propriul destin viitorul patriei și implinirea dezideratelor naționale și ne inclinam in fața lor cu recunoștința și respect",…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca romanii din diaspora ar putea reveni acasa in numar cat mai mare, daca in țara noastra ar avea loc mai multe schimbari care nu țin neaparat de veniturile financiare.Citește și: Decizie BOMBA - Tribunalul București a suspendat judecarea procesului 'amazoanelor'…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va lansa miercuri volumul "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", evenimentul urmand sa aiba loc la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, Sala Studio, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale. Cartea a fost publicata de Editura Curtea Veche Publishing.…

- "Presedintele Romaniei a avut, in calitate de reprezentant al statului membru care detine Presedintia in exercitiu a Consiliului UE, o interventie privind progresele obtinute in implementarea obiectivelor strategice formulate la Consiliul European din decembrie 2018, precum si in raport cu tematicile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind Legea bugetului de stat pe anul 2019. Proiectul a fost trimis pe 22 februarie, de catre seful statului, la CCR, pentru control de neconstitutionalitate, o premiera in istoria politica post-decembrista.…

- Președintele Klaus Iohannis spune, intr-un mesaj transmis la 30 de ani de la comemorarea lui Liviu Babeș, care și-a dat foc in martie 1989 in semn de protest fața de regimul comunist, ca nu trebuie sa ne mai lasam mințiți și manipulați și nu trebuie sa mai lasam un regim abuziv sa calce in picioare…

- Summit Uniunea Europeana-Liga Araba, in Egipt Președintele Klaus Iohannis, întrevedere cu Președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi (dreapta). Foto: presidency.ro. La Sharm el-Sheikh, în Egipt, începe astazi summitul Uniunea Europeana-Liga Statelor Arabe, ce…