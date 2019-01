Stiri pe aceeasi tema

- Implinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane va fi marcata joi, in Bucuresti, prin mai multe manifestari culturale, cuprinzand o sesiune de comunicari stiintifice, vernisaje si lansari de carte. *** Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropolitii Nifon al Tarii Romanesti si Sofronie Miclescu…

- Ziua de 24 ianuarie a ramas, nu numai in istoria romanilor, ci și in inimile lor și mai ales, in inimile preoților care slujesc in lacașele de cult din țara. Joi, la implinirea celor 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane, in Catedrala Patriarhala și in toate bisericile din cuprinsul Patriarhiei…

- Joi, 24 ianuarie 2019, se implinesc 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane (24 ianuarie 1859), moment deosebit din istoria poporului roman, infaptuit la Bucuresti de Adunarea Electiva a Munteniei, care a ales ca domnitor al Tarii Romanesti pe Alexandru Ioan Cuza, intr-o cladire a Bisericii…