Preşedintele Klaus Iohannis, la Forumul Africa-Europa Potrivit comunicatului Administratiei Prezidentiale, forumul isi propune sa consolideze parteneriatul pe termen lung al Uniunii Europene cu continentul african si va pune accent pe stimularea investitiilor sustenabile, crearea locurilor de munca si pe avansarea cooperarii in era digitala. Totodata, este vizata impulsionarea implicarii sectorului privat si fructificarea oportunitatilor de dezvoltare oferite de continentul african, in special in domeniul noilor tehnologii si al digitalizarii, informeaza Agerpres.



