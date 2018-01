Presedintele Klaus Iohannis, fotografiat din nou in timp ce statea la rand pentru a urca pe partie in Muntii Sureanu

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a fost, sambata, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu, fiind fotografiat in timp ce astepta la rand sa urce pe partie. Si in 6 ianuarie, Iohannis a fost la schi pe aceeasi partie, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat astazi la cea de-a VII-a ediție a „Serbarilor Zapezii”, in Muntii Sureanu. Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste…

- Monica Tatoiu afirma ca vrea sa dea in judecata autoritațile elvețiene, dupa ce a suferit un grav accident la schi pe o partie din aceasta țara. In luna decembrie a anului trecut, Monica Tatoiu a suferit un accident la schi și și-a fracturat șoldul. Femeia de afaceri, care a recunoscut ca pasiunea sa…

- Cu parul nins si barba alba, actorul Carol Erdos este o aparitie indragita in toate spectacolele Teatrului de Nord Satu Mare, facand cadou publicului satmarean satisfactia unui act actoricesc reusit, in spatele caruia stau multa daruire, munca si experienta. De 40 de ani este nelipsit de pe scena Teatrului…

- – Ii invit pe tinerii din Alba sa aplice! Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse.…

- Iohannis, mesaj de Ziua Unirii: „Cand prevaleaza ambitiile personale ale unor lideri, tara stagneaza. Manifestatiile arata o fata frumoasa a Romaniei” Presedintele Klaus Iohannis a criticat, in mesajul de Ziua Unirii Principatelor, politicienii de la putere, elogiind romanii care au iesit in ultima…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, dupa intalnirea cu ambasadorii din Romania, despre desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier."Depre aceste chestiuni am vorbit la desemnare si probabil unii au crezut ca e de complezenta. Am spus ca am cantarit toate argumentele si am ajuns la…

- Va fi sedinta de grad zero maine, 23 ianuarie, la Palatul Cotroceni! Presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit unui anunt al Administratiei…

- Amatorii sporturilor de iarna pot schia si la noi, fara a pleca in Romania sau Ucraina. Zeci de oameni si-au luat schiurile, snowboardurile sau saniile si au mers astazi la Calarasi, acolo unde s-a deschis partia.

- Se anunta o noapte alba pentru pasionatii de tenis din Romania. Atat Halep, cat si Ana Bogdan vor evolua in turul trei al primului turneu de Grand Slam al anului. Daca Halep pleaca mare favorita in disputa cu americanca Lauren Davis, diferenta de valoare dintre cele doua sportive fiind mare, cel putin…

- Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreei de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prevestit tragedia de la clubul “Colectiv”, a anuntat, pe blogul personal, ca, foarte curand, un lucru rau se va intampla, iar soarta Romaniei va fi schimbata. A

- Borșa va avea o partie olimpica de schi. Investiție de zece milioane de euro. Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale…

- Robu susține ca de vina pentru invazia de produse aratoase, dar fara gust, suntem chiar noi, consumatorii, care am preferat sa cumparam legume și fructe ieftine, dar aratoase, aduse din import. Apoi, chiar și țaranii romani au inceput sa cultive aceste produse, deoarece erau mai ușor de vandut.…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES. Aceasta este prima vizita in Romania…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat la telefon, vineri, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia din urma, si i-a transmis ca o eventuala decizie in sensul mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim poate fi luata doar cu luarea in considerare a evolutiilor viitoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, mai multe legi privind ratificarea unor acorduri si a unei conventii. Astfel, seful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Serbia in domeniul securitatii sociale, semnat la Belgrad…

- *** Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. El subliniaza ca, pentru Romania, este esential ca politicile fiscal-bugetare "sa reintre pe un…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Preşedintele Klaus Iohannis atrage însă atenţia asupra unor vulnerabilităţi…

- Spania, etapa a 17-a. El Clasico Real Madrid – FC Barcelona, versiunea 2017, derby-ul rundei. Meciul se joaca pe 23 decembrie. Echipele de start Real Madrid: Navas – Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo – Casemiro – Modrici, Kovacici, Kroos – Ronaldo, Benzema. FC Barcelona: Ter Stegen – Roberto, Pique,…

- Tragediile se tin lant inaintea Craciunului. Un nou accident groaznic s-a produs pe soselele din Romania. Totul s-a intamplat in zona Cimpeni, (Certege), Coasta Vascului​, judetul Alba, pe un drum forestier. O masina de teren, cu patru tineri la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Un baiat de 23 de…

- Președintele avertizeaza asupra modificarilor legilor justiției Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis avertizeaza clasa politica asupra consecintelor pe care le vor genera modificarile aduse legilor justitiei în relatia României cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, informeaza Agerpres. “Eu cred ca se va ajunge la un acord. ...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata."Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document…

- Ski Surianu, unul dintre cei mai mari administratori privati de partii, cu 11 kilometri de partii in Muntii Sebesului si Muntii Sureanu, judetul Alba, a inceput lucrarile de constructii pentru un hotel de cinci stele, cu o capacitate de 56 de camere, pozitionat la baza domeniului schiabil si are in…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din Romania. Legea prevede instituirea pe 18 decembrie a Zilei Minoritatilor Nationale din Romania ca sarbatoare nationala. ‘Anual, cu prilejul acestei sarbatori, se vor organiza…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, condoleanțe membrilor Casei Regale la moartea Regelui Mihai, precizand ca acesta a fost una dintre cele mai mari personalitați ale Romaniei și „a scris cu litere mari” istoria țarii. „Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru romani, a trecut in…

- Decesul unei persoane din județul Alba, cauzat de lipsa imunoglobulinelor, a determinat un nou schimb dur de replici intre fostul și actualul ministrul al Sanatații. In timp ce Vlad Voiculescu a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca inca de acum o luna de zile o petiție adresata ONU avertiza…

- E oficial. România cumpara rachete Patriot de la americani, în valoare de aproape patru miliarde de dolari. Președintele Klaus Iohannis a dat unda verde pentru cumpararea celor 7 sisteme de aparare antiracheta.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, despre solicitarea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a demisiona, ca nu este prima data cand seful statului ii cere acest lucru. “Nu este prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Mai pune cate o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia.…

- Președintele Klaus Iohannis a calificat, luni, ca „indreptațite” ingrijorarile primarilor ca vor scadea veniturile la buget prin masurile fiscale anunțate de Guvern. „Evident ca sunt indreptațite. In masura in care impozitul pe venit scade de la 16 la 10% și in condițiile in care cam jumatate — 47%…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca masurile fiscale anunțate de Guvern vor complica problemele, in loc sa le resolve, solicitand coaliției PSD-ALDE „sa dea dovada de responsabilitate și sa renunțe la acest tip de politica fiscala care genereaza neincredere și nu ajuta pe nimeni”. Iata declarațiile…

- Pentru a doua oara, “Pita de Santimbru” a fost desemnata “Produsul traditional al anului”. Producatorul din Alba a primit distincția in 2017 de la Ministerul Agriculturii, in cadrul targului international “Indagra”. Primul titlu a fost primit in 2015. Calin Maties, presedintele Federatiei Nationale…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, deși in Romania s-au facut progrese importante in ceea ce privește egalitatea de gen, este nevoie ca ritmul de recuperare a decalajelor sa fie accelerat. "Cred cu tarie ca egalitatea între femei și barbați constituie…