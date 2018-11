Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania este pregatita pentru "orice scenariu, pentru orice masura" in cazul conflictului ruso-ucrainean, insa a aratat ca partile implicate trebuie sa trateze situatia cu calm. "Noi suntem pregatiti pentru orice scenariu, pentru orice masura,…

- "Nu, dar o sa le vad, cum se spune, first hand probabil", a spus Iohannis, intrebat de un jurnalist daca a vazut violentele de la Paris. El a subliniat ca nu doreste sa comenteze aceste violente si nici daca se asteapta la o reactie la nivel european ca in cazul Romaniei, dupa manifestatia…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis efectueaza luni si marti o vizita oficiala in Franta, cu prilejul inaugurarii Sezonului cultural Romania-Franta, care vizeaza zece ani de la semnarea Declaratiei de Parteneriat Strategic, precum si celebrarea Centenarului…

- Reprezentantii comunitații romanești din Ungaria vor sarbatori centenarul la Gyula (Jula), Ungaria. Evenimentul se inscrie in seria manifestarilor dedicate celor 100 de ani de Romania și va reuni oficialitați și personalitați marcante ale culturii din marile centre universitare ale Romaniei. Centrul…

- In Franta, continua ceremoniile prin care se marcheaza 100 de ani de la incheierea primului razboi mondial, la care participa reprezentantii statelor implicate la acea vreme in marele razboi. Romania este reprezentata de presedintele Klaus Iohannis. El s-a intalnit la ambasada tarii la Paris cu tineri…

- "Suntem in Anul Centenarului pe care in Franta il vom celebra in mod special intr-un sezon comun, care este probabil cea mai importanta manifestare bilaterala organizata vreodata de tarile noastre. Vor fi aproximativ 500 de evenimente in toate domeniile, organizate in peste 100 de orase din Franta…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca nu vom reusi sa celebram Centenarul asa cum se cuvine din cauza problemelor din tara, informeaza Digi24.ro. Seful stalului mai crede ca Romania a pendulat in acesti o suta de ani "intre o prajitura foarte buna si una arsa". Declaratiile au fost facute la Ambasada…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, sambata, la evenimentul dedicat contribuției romanești la dezvoltarea științei, care are loc la Paris, și care a fost organizat de Ambasada Romaniei in Franța.La eveniment au participat mai mulți oameni de știința romani, doctoranzi, dar…