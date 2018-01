Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti ca, la consultarile cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, i-ar fi placut ca formatiunile din Opozitie sa-i fi spus ca au discutat intre ele, informeaza HotNews.ro. Seful statului a reiterat marti, intr-o ...

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- In urma sesizarii, CNCD a decis ca Cristian Tudor Popescu sa fie audiat marti. In emisiunea "Jurnalul de seara" a postului Digi 24 din 16 ianuarie, Cristian Tudor Popescu a asemanat coafura premierului desemnat, Viorica Dancila, cu o specie de maimuta - pavianul cu mantie. In schimb, jurnalistul…

- Viorica Dancila, premierul desemnat al României, este casatorita cu Cristinel Dancila, care este manager la o companie petroliera și încaseaza bani frumoși. Cristinel Dancila a devenit, din 2009 încoace, cel mai bogat manager din industria petroliera argeseana, potrivit libertatea.ro.…

- Femeile social-democrate din organizatia Prahova saluta si apreciaza desemnarea Vioricai Dancila in inalta functie de Prim-Ministru al Romaniei. Numirea in aceasta functie este o onoare pentru toate colegele din partid si pentru femeile din Romania. Semnificatia acestui act creste, intrucat…

- ”Administrația Prezidențiala a transmis in cursul acestei zile catre Monitorul Oficial o rectificare a Decretului nr.55/2018 privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, cu urmatorul conținut: “In articolul unic se va scrie doamna Vasilica-Viorica Dancila, in loc de doamna Viorica Dancila”. Indreptarea…

- Fostul premier Dacian Ciolos a postat un mesaj pe Facebook prin care îi îndeamna pe sustinatorii sai si ai Platformei România 100 sa nu se lase prada &"dezamagirii si frustrarii&" acestei zile, si ca la viitoarele

- Analistul politic Cristian Parvulescu considera ca desemnarea ca premier a Vioricai Dancila de catre presedintele Iohannis ar putea fi, din punct de vedere al intereselor sale, "o eroare", dar sustine ca seful statului a acceptat aceasta propunere de premier pentru ca a evaluat situatia ca fiind…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este al treilea…

- ”Este un moment important și este bine sa-l comentam. O sa spun un lucru pe care e bine sa-l repetam. In aceasta seara, Klaus Iohannis l-a acceptat pe Liviu Dragnea ca premier al Romaniei. Pentru ca Sorin Grideanu și Mihai Tudose aveau, totuși, un joc de independența limitata. Dancila nu va avea.…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionând ca România va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an. “România va…

- Viorica Dancila, premierul desemnat sa ii ia locul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru…

- Comisarul european Corina Crețu saluta decizia președintelui Romaniei și are și un mesaj pentru noul prim-ministru al Romaniei. ”Salut decizia președintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe doamna Viorica Dancila in funcția de prim-ministru al Romaniei. O felicit și ii doresc mult succes…

- Propusa de PSD pentru functia de premier, Viorica Dancila este acum la mana presedintelui Klaus Iohannis, acelasi Klaus Iohannis despre care fiul premierului propus spunea in urma cu un an, pe Facebook: „Nu esti Presedintele Meu”.

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. La aceasta ora, Comitetul Executiv al PSD discuta nominaliza unui alt premier. Potrivit unor surse politice, liderii PSD il vor propune tot pe Mihai Fifor,…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea a fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. [citeste si] Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti pentru News.ro ca a convocat Biroul Executiv al PNL pentru a stabili mandatul la discutiile de la Cotroceni pe tema nominalizarii premierului."Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perspectiva discutiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar pentru Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor. Liderii PSD se reunesc, marti, la ora 11.00, in sedinta CExN, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Dragnea a…

