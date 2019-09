Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va susține, joi, de la orele 18,00, o noua declarație de presa de la Palatul Cotroceni. Aceasta noua declarație a președintelui vine in contextul in care un nou militar roman și-a pierdut viața in Afganistan, dar și in urma atacului premierului Viorica Dancila…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj de condoleante in urma atacului terorist comis la Kabul, Afganistan, soldat cu decesul unui militar roman. Seful statului precizeaza ca militarul a murit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un dispozitiv exploziv improvizat. ”Armata…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 4 septembrie a.c., decretul de decorare post-mortem a reprezentantului misiunii diplomatice a Romaniei decedat in urma atacului terorist comis la Kabul, Afganistan. Neobișnuit fața de precedentele decrete de decorare, Klaus Iohannis a refuzat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, despre principalele teme din viața politica și sociala.Citește și: Așteptarea a luat sfarșit! Gabriela Firea a semnat- Investiție de milioane de euro in București . „Buna ziua!…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj de condoleanțe, in urma atacului terorist comis la Kabul, Afganistan, soldat cu moartea unui reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei și ranirea grava a altui cetațean roman. Iata textul mesajului, potrivit unui comunicat al Administrației…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa la ora 13:00, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Declarațiile președintelui vor fi transmite in direct pe Libertatea.ro. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va susține miercuri, 10 iulie a.c., ora 13:00, la Palatul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, face declarații de presa, incepand cu ora 15.00, la Palatul Cotroceni. Iata principalele declarații ale lui Klaus Iohannis:-Umilințele la care au fos tsupuși romanii pe 26 mai nu trebuie sa se mai repete. Zeci de mii de oamei au stat ore intregi lacozi pentru a…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe Procurorul General al SUA, domnul William Barr, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania, in contextul participarii la reuniunea ministeriala UE-SUA in domeniul Justiție și Afaceri Interne (JAI), organizata de…