- Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa ii dea replica, luni seara, premierului Viorica Dancila, care a anuntat, la sediul PSD, ca va face o noua propunere de comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb. Premierul Viorica Dancila a refuzat invitatia presedintelui Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul…

- Premierul Viorica Dancila iese, luni, la ora 19.00, intr-o declaratie de presa la sediul central al PSD, pentru a da prima reactie dupa respingerea definitiva, in comisia juridica a Parlamentului European, a propunerii pentru functia de comisar european pe Transporturi, Rovana Plumb. Seful statului…

- Premierul Viorica Dancila va susține o declarație de presa, de la ora 19.00, la sediul PSD, dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa în Parlamentul European pentru funcția de comisar european.

- Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European JURI a respins luni, cu noua voturi contra si opt pentru, agenda initiala a reuniunii sale in care urma sa dezbata si situatia comisarului desemnat roman pentru transporturi Rovana Plumb, au declarat pentru AGERPRES surse de la Bruxelles.Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis ii cere premierului Viorica Dancila sa retraga imediat candidatura Rovanei Plumb pentru portofoliul de comisar european pe Transporturi si sa vina cu o noua nominalizare, doar dupa acordul Președintelui Romaniei și cu avizul Parlamentului . "Respingerea candidaturii Rovanei…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca a aflat, de la oameni bine informați de la Bruxelles, ca Viorica Dancila a negociat cu liderii europeni și le-a promis susținerea PSD pentru Laura Codruța Kovesi, in schimbul susținerii acordate pentru numirea Rovanei Plumb in funcția de comisar european.Citește…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan îi cere premierului Viorica Dancila sa renunțe la nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european și sa desemneze o persoana competenta și integra pentru acest post. Turcan spune ca persistența cu care premierul susține o candidatura nepotrivita…