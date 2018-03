Presedintele Klaus Iohannis, declaratii despre propunerea de revocare a sefei DNA. Ce a precizat seful Statului

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de o parte, si…

- * Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Bruxelles, ca decizia in privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata mai degraba dupa Pasti. Vinerea trecuta, avizul negativ al Sectiei pentru procurori a CSM privind propunerea de revocare a lui…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de o parte, si…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. ”Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie, dar pot acuma sa va spun ca aceasta decizie…

- "Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie" Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca decizia în privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata mai degraba dupa Pasti. "Cu certitudine,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarant, vineri, la Bruxelles, ca decizia in privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata mai degraba dupa...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, 23 martie, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca decizia in privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar putea fi luata dupa Paste. "Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie. Pot acum sa va spun ca aceasta decizie nu va fi…

- De la Bruxelles, unde a mers pentru a participa la Consiliul European, presedintele roman a facut o serie de precizari pe teme de interes pentru romani. Unul dintre ele a vizat scrisoarea adresata de premierul Dancila lui Jean Claude Juncker, cu privire la asa-numitele “liste negre”, altul la legile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca decizia in privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata mai degraba dupa...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de o parte, si…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, la Bruxelles, unde participa la reuniunea Consiliului European, ca va lua o decizie privind revocarea din funcție a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, dupa sarbatorile de Paște. Ministrul Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca decizia in privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata mai degraba dupa Pasti. "Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie. Pot acum sa va spun ca aceasta…

- Problemele din justiția din Romania continua. Tudorel Toader a cerut revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Sectia de procurori din CSM a dat aviz negativ, dar intarzie cu motivarea.

- Scandalul din Justitie se prelungeste. Tudorel Toader a cerut revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Sectia de procurori din CSM a dat aviz negativ, dar intarzie cu motivarea. Mai mult, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca e departe de a accepta aceasta cerere a ministrului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care aduce modificari la reglementarea rovinietei, care prevede, printre altele, ca amenda pentru lipsa acesteia se comunica in cel mult doua luni de la data aplicarii. Actul normativ va intra in vigoare peste o jumatate de an. Aproximativ 600.000 de amenzi…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a vorbit marți despre un subiect important și extrem de controversat și anume confiscarea prejudiciilor din diverse spețe, mai ales din cele importante. Mai mult, Kovesi a declarat ca, in 5 ani, mai exact din 2013 și pana in prezent au fost recuperate 2 miliarde de euro…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a vorbit marți despre un subiect important și extrem de controversat și anume confiscarea prejudiciilor din diverse spețe, mai ales din cele importante. Mai mult, Kovesi a declarat ca, in 5 ani, mai exact din 2013 și pana in prezent au fost recuperate 2 miliarde de euro…

- Raportul de activitate al DNA pe 2017 Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kövesi, a sustinut miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca institutia pe care o conduce trebuie sa îsi asume criticile venite dinspre societate, DNA devenind…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, miercuri, o alocuțiune in cadrul ședinței de prezentare a Raportului de activitate al Direcției Naționale Anticorupție pe anul 2017. Șeful statului a felicitat instituția pentru intreaga activitate, adaugand ca „niște inculpați și condamnați penal, dupa ce au…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a oferit primele declarații referitoare la bilanțul DNA pentru anul 2017. Șeful statului a explicat ca, din perspectiva sa, „suntem tot mai departe de o revocare” a Laurei Codruta Kovesi. „Nu va fi nicio decizie astazi. Trebuie sa asteptam motivarea de la CSM.…

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, le-a transmis autoritaților de la București ca așteapta explicații cu privire la propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la sedinta de prezentare a raportului de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe anul 2017, potrivit agendei sefului statului. Sedinta va avea loc la Cercul Militar National incepand cu ora 11.00. Ministrul Justitiei,…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat pentru Calea Europeana faptul ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Secția de procurori a CSM a dat un aviz negativ de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Decizia Secției de procurori a CSM este una consultativa, iar decizia finala va aparține președintelui Klaus Iohannis. Șefa DNA a fost…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, inaintea reuniunii informale a Consiliului European, de la Bruxelles, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar ca, din punctul sau de vedere, ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru ''acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept''.''In temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca doar seful statului poate sa decida in privinta revocarii sefei DNA, dupa ce in presa au aparut speculatii ca, potrivit legii, seful statului ar fi obligat sa semneze cererea ministrului justitiei, ...

- Iohannis, despre procedura de revocare: Doar presedintele poate decide Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, intrebat fiind daca are obligatia sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, ca legea prevede ca e chestiune de oportunitate politica si ca decizia este la seful statului. "Am auzit…

- Comisia European a reactionat, vineri, la propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, aratand ca urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii si ca independenta sistemului judiciar din Romania si…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis a facut o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor…

- Iohannis, despre reacțiile externe la cererea lui Tudorel Toader de revocare a șefei DNA: Unii lideri vor fi nedumeriți, alții probabil iși vor pune alte intrebari, dar cu siguranța acest demers nu va duce la imbunatațirea imaginii Romaniei, a spus șeful statului, vineri, la Bruxelles, unde participa…

- Klaus Iohannis a precizat, in legaura cu raportul prezentat de Tudorel Toader, ca este lipsit de claritate iar ministrul nu a aratat motive temeinice pentru revocarea șefei DNA. Prezent la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a precizat ca raportul și motivele prezentate de Tudorel Toader, pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, de la Bruxelles, ca partenerii externi ai Romaniei vor fi nedumeriti de cererea de revocare a sefei DNA, iar gestul ministrului Justitiei nu va duce la imbunatatirea imaginii Romaniei."Unii vor fi nedumeriți. Alții probabil iși vor pune și alte intrebari.…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis face o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind…

- Președintele Klaus Iohannis este așteptat la Bruxelles sa faca declarații in urma raportului ministrului Justiției, Tudorel Toader, raport privind revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. DC News va relua declarațiile președintelui Klaus Iohannis "Astazi, am avut parte de…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere in legatura cu propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa publicarea raportului de catre Ministerul Justitiei. "Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta…

- Anunțul de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, este „o furtuna intr-un pahar cu apa”, considera analistul politic, Cozmin Gușa. Acesta nu s-a sfiit sa il atace dur pe Tudorel Toader, spunand despre ministrul Justiției ca este „un servitor politic”.

- Europarlamentarul Monica Macovei considera ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, a incalcat separatia puterilor in stat si ca cererea acestuia de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, "nu are baza legala si este ilegitima". "Tudorel Toader…

- Cateva sute de persoane s-au adunat joi seara in Piata Victoriei pentru a protesta fata de initierea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, anuntata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii scandeaza…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut un raport de 36 de pagini cu privire la activitatea conducerii DNA, a carui concluzie este ca Laura Codruta Kovesi trebuie revocata. Ministrul a declarat in urma cu putine momente ca va declansa procedura de revocare a sefei DNA. Articolul Ministrul Justitie…

- Intervenția publica a președintelui Klaus Iohannis a declanșat un val de atacuri de la Bruxelles. Printr-un mesaj postat pe Facebook, europarlamentarul Norica Nicola il critica dur pe șeful statului, dupa declarația avuta in cadrul conferinței de presa de la Cotroceni.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca nu vede, „momentan”, motive de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Revocarea constat ca e o preocupare intensa in spatiul public. Momentan, nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc eu si pe care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles, in cadrul conferintei de presa comune cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, ca este optimist in privinta deznodamantului pe care il vor avea legile justitiei, informeaza Digi 24.Seful statului a subliniat ca este optimist, cuvant…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat, miercuri, ca a avut, luni, la Cotroceni, dupa depunerea juramantului de catre noii ministri, o discutie cu presedintele Iohannis, el aratand ca nu face declaratii care sa-l puna intr-o situatie defensiva pe seful statului, cat timp e intr-o vizita oficiala.

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, miercuri, pentru cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu ...

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat sambata la schi in muntii Sebesului, in masivul Sureanu, in extremitatea sudica a judetului Alba, aproape de limita cu Sibiu si Valcea, pe domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, au declarat, pentru AGERPRES, surse de la fata locului.…

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…