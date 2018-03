Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles, unde se vor discuta subiecte din domeniul economic, precum recentele masuri luate de SUA privind instituirea unor taxe la importurile de otel si aluminiu, dar si relatiile externe.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat marti, 20 martie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea miniștrilor pentru Afaceri Europene din statele membre a vizat in principal pregatirea reuniunii…

- Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile Uniunii, in special pentru politica de coeziune si cea agricola comuna, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care a participat, vineri, la reuniunea…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformare cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu personal…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca propunerea ca Romania sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun."Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, raman cateva locuri in Parlamentul European in discutie. In Parlamentul European s-a elaborat…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, in cadrul conferinței comune cu președintele Klaus Iohannis, ca in acest moment sistemul judiciar din Romania funcționeaza, dar ca CE nu va accepta pași inapoi in ceea ce privește statul de drept. ”Daca legile justiției…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. La ora 16.00 este programata intalnirea cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles si care are printre subiectele de pe agenda si procesul de pace din Orientul Mijlociu."Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor…

