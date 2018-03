Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la o dezbatere privind Centenarul Unirii organizata la Cotroceni, ca, din pacate, „jocul politic marunt“ a avut castig de cauza in fata unei rare oportunitati de a construi consens politic, coeziune si angajament social in jurul unor obiective si proiecte…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat regretul miercuri pentru faptul ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa unui cadru legal, care sa fi fost adoptat de Parlament.

- Presedintele Klaus Iohannis si a exprimat regretul miercuri pentru faptul ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa unui cadru legal, care sa fi fost adoptat de Parlament, relateaza Agerpres. Regret ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat regretul miercuri pentru faptul ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa unui cadru legal, care sa fi fost adoptat de...

- Președintele Iohannis critica PSD și ALDE pentru lipsa cadrului legal privind Centenarul. ”Jocul politic marunt a avut caștig de cauza”, spune șeful statului, care arata ca proiectele care celebreaza Centenarul sunt importante daca propun idei, perspective sau obiective pentru viitor. ”Acesta a fost…

- "Regret ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa unui cadru legal, care cadru nu a fost inca adoptat de Parlament. Regretabil este si faptul ca, desi Guvernele succesive din ultimul an ne-au anuntat in repetate randuri de iminenta prezentarii unui program national…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat regretul miercuri pentru faptul ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa unui cadru legal, care sa fi fost adoptat de Parlament. "Regret ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa…

- Presedintele Klaus Iohannis lanseaza noi atacuri in rafala la adresa coalitiei PSD-ALDE. Seful statului le-a transmis celor din Coalitie reprosuri dure. Acesta ii considera responsabili pe cei din Guvern pentru nepregatirea niciunor manifestari in anul Centenar.Citește și: Mișcare inedita…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa joi, 15 martie a.c., la dezbaterea 'Romania la Centenar', organizata de catre Administratia Prezidentiala si gazduita la Palatul Cotroceni. La eveniment au fost invitati initiatori ai unor importante proiecte si manifestari dedicate Centenarului,…

- La eveniment au fost invitați inițiatori ai unor importante proiecte si manifestari dedicate Centenarului, personalitați provenind din mediul academic și cultural, din administratia publica locala și societatea civila. La inceputul anului dedicat aniversarii Marii Uniri, Președintele Romaniei…

- O hotarare de Guvern aparuta la sfarșitul anului 2016 aduce schimbari importante in procesul de inmormantare. Hotararea a intrat in vigoare din 17 februarie 2018, iar preoții care nu respecta regulile risca amenzi usturatoare. Una dintre cele mai importante prevederi este legata de faptul ca procedura…

- Senatorul PNL de Iasi Iulia Scantei membru in Comisia speciala parlamentara pentru celebrarea Marii Uniri, sustine ca luptele interne din PSD, dar si schimbarile repetate la nivel guvernamental, au dus la blocarea finantarilor pentru proiectele dedicate Centenarului.Iulia Scantei a spus vineri,…

- Extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii risca sa lase in urma cele mai sarace natiuni ale Europei, dar si lucratorii necalificati, adancind si mai mult discrepantele economice la nivelul Uniunii Europene, arata un nou raport al Bancii Mondiale.

- Gabriela Firea a precizat public ca va demisiona din toate funcțiile pe care le deține in partid in cazul in care PSD nu ii va susține proiectele. „PSD ii susține proiectele”, a declarat Adrian Dobre. Intrebat de ce Gabriela Firea a amenințat cu demisia inainte de CEx, Adrian Dobre s-a rezumat…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca in urmatoarele zile va definitiva o lista a unui consiliu consultativ care ar urma sa se ocupe inclusiv de elaborarea unei noi legi a educatiei. In ianuarie, fostul ministru Liviu Pop vorbea despre propriul proiect de lege, care sa aiba cel mult…

- "Am spus ca in Parlament exista o colaborare cu PSD-ALDE fiindca ei au fost dispusi si sunt dispusi la o colaborare si la dialog. Nu ne intelegem in toate proiectele, nici noi nu sustinem toate proiectele lor, nici ei nu sustin toate proiectele noastre, dar exista un dialog si sunt dispusi la a cauta…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES a lansat, joi, 22 februarie 2018, documentarul video „Marea Unire - Romania, la 100 de ani”, special conceput pentru sarbatorirea Centenarului.La evenimentul desfașurat la CinemaPRO au fost prezenți Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, Alteța…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a avut astazi o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justitie. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca in urmatoarele zile…

- Actul normativ va fi supus dezbaterii publice in perioada urmatoare, dupa care va merge spre aprbare in Guvern, iar intre timp vor fi elaborate și Normele de aplicxare, astfel incat la 1 aprilie, noile acte normative sa poata fi aplicate. Conducerea executiva a CNAS a prezentat luni, ministrului Sanatatii,…

- Doborarea unui nou record mondial, un „Untold” al copiilor, Vladimir Comsa, invitat la Sarbatoarea Muzicii, o alee a centenarului și alte evenimente dedicate celor 100 de ani de la Marea Unire sunt pregatite pentru anul 2018 in municipiul Alba Iulia și in județul Alba. „Este un an in care va fi un…

- Ministerul pentru Romanii de Prutindeni din Romania este o instituție relativ noua, fiind inființat acum un an. Pana atunci, activase Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. In ultima perioada, la București, au existat voci care optau pentru desființarea instituției, totuși, a ramas in componența…

- Proprietarii de terenuri neingrijite risca sa fie pedepsiți dur. Potrivit unui proiect de lege, aprobat de Guvern in luna noiembrie a anului 2017, persoanele care dețin terenuri și le lasa parloaga vor fi sancționate cu o amenda de la 400 pana la 3000 de lei. Agenții economici, pentru același lucru…

- Comisia Europeana nu a primit inca, din partea Romaniei, cereri de finantare nici pentru autostrada Tirgu Mures – Iasi, nici pentru autostrada Comarnic – Brasov, a declarat pentru Bucuresti FM Corina Cretu, comisarul european pentru dezvoltare regionala. Corina Cretu a subliniat rolul important pe…

- Liderul consilierilor județeni ai PSD Cluj, Remus Lapușan, a declarat ca social democrații nu vor vota bugetul pe 2018, daca nu se alaca fonduri pentru manifestarile dedicate Centenarului. ”Bugetul județului ar trebui sa rezolve problemele cetațenilor și…

- Sefa Comisiei „Alegeri 2009“, deputata PSD Oana Florea, a prezentat un proiect de lege prin care orice cetatean care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament sau nu furnizeaza informatiile solicitate risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni. Daca legea ar fi adoptata, Codruta…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica, la Parlament, ca Sevil Shhaideh nu va reveni in Guvern, iar in privința fostului premier Mihai Tudose nu s-a stabilit inca daca va primi sau nu vreo funcție in conducerea Camerei Deputatilor.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat propunerea de componența a noului Guvern, care ar urma sa fie supusa votului din Parlament. abinetul Dancila va avea patru vicepremieri – Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) – fara portofoliu. Ea a…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca va cere garanții de la viitorul Guvern in ceea ce privește asigurarea stabilitații economice a Romaniei. Declarația a fost facuta in discursul susținut la o intalnire cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane.

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa accepte numele de premier al celor de la PSD, Viorica Dancila. Seful statului le-a dat posibilitatea social democratilor sa instaleze un nou Guvern, dupa ce si-au dat deja jos doua intr-un singur an. Un fost deputat al celor de la PSD nu vede insa cu ochi buni…

- Viorica Dancila, premierul desemnat sa ii ia locul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian, a anuntat miercuri ca deputatii grupului se vor intalni cu premierul desemnat pentru a lua o decizie cum vor vota in Legislativ. "Grupul se va intalni cu prim-ministrul desemnat si vom avea o discutie in urma careia vom lua…

- Presedintele Klaus Iohannis se consulta, miercuri, cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din functie. Consultarile vor incepe la ora 12,00, cu reprezentantii PSD si ALDE. La ora 13,00, urmeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. La aceasta ora, Comitetul Executiv al PSD discuta nominaliza unui alt premier. Potrivit unor surse politice, liderii PSD il vor propune tot pe Mihai Fifor,…

- O scoala de vara pentru elevi si studenti, dar si un festival national al muzeelor sunt proiectele pe care Muzeul Judetean Buzau le va desfasura, in premiera, in 2018, pe langa numeroasele evenimente pe care institutia le va organiza, luna de luna, atat in sediul propriu, dar si in alte locatii din…

- Si vicepremierul Marcel Ciolacu si-a inaintat demisia din functia detinuta in Guvern, luni seara, multumindu-le colegilor sai din Cabinetul Tudose si sustinand ca se va intoarce "cu fruntea sus" in Parlament, unde va continua sa se "dedice serviciului public in beneficiul Romaniei".

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat in direct la Realitatea TV știrea pe surse potrivit careia Liviu Dragnea și apropiații sai din partid și din Guvern pregatesc retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose in CEx-ul de urgența de maine. Știrea este "mai mult decat valabila",…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa privind criza interna din PSD și a eventualelor mutari pe care le-ar pregati cele doua tabere in ședința de maine a conducerii partidului.realitatea.net: Consultantul politic Cozmin…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are „o hiba majora – suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte” si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba „suportul” tuturor fortelor politice. „Pana sa ajungem la…

- "Am aflat ca la Iasi, intr-una din ultimele zile ale acestei luni, vor avea loc evenimente istorice. La 100 de ani de la Marea Unire, in anul Centenarului, Iasului i se va 'servi' o sedinta de partid in care s-ar putea decide restructurarea Guvernului si chiar succesorul lui Liviu Dragnea. Dincolo…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea a declarat marti ca PSD organizeaza la Iasi "Noaptea cutitelor lungi", referindu-se la sedinta Comitetului Executiv National programata la sfarsitul lunii ianuarie, el considerand ca astfel social-democratii isi arata "dispretul suveran" fata de proiectele Moldovei. "Am…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din funcția de ministru al Apelor și Padurilor.Citește și: Meciul Dragnea – Tudose, la prima repriza : SCENARII vehiculate pentru Cex-ul PSD (presa) Surse…

- Fostul premier Dacian Ciolo scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica, cei care vor sa ingenuncheze justitia vor legaliza "smecheria". "Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor…

- Probleme la zi: Proiectele planurilor-cadru pentru invatamantul liceal Foto: Arhiva Subiect Proiectele planurilor- cadru pentru invatamantul liceal-in dezbatere publica In studio Ariana Bucur - secretar de stat in Ministerul Educatiei(responsabil invatamant liceal) Sever…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta in 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii in Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipand si alte evolutii, in Uniunea Europeana si in alte zone ale lumii.

- Vladimir Munteanu, primul vicepreședinte al Bancii Naționale din Moldova (BNM), a dezvaluit mai multe subiecte privind situația financiar-bancara din țara, stabilizarea sistemului bancar, devalorizarea leului, succesele și datoriile cu care intra BNM în noul an. Declarațiile au fost facute…

- Igor Dodon a declarat ca in anul 2018 exista riscul destabilizarii situatiei de la Chisinau. Potrivit lui, in politica s-ar putea intensifica confruntarea dintre Presedintie si Parlament, fapt ce ar putea duce la aceea ca presedintele va scoate lumea in strada. In politica externa seful statului nu…

- Igor Dodon a declarat ca in anul 2018 exista riscul destabilizarii situatiei de la Chisinau. Potrivit lui, in politica s-ar putea intensifica confruntarea dintre Presedintie si Parlament, fapt ce ar putea duce la aceea ca presedintele va scoate lumea in strada. In politica externa seful statului nu…

- Fondul Proprietatea face un apel public catre președintele Klaus Iohannis sa trimita înapoi în Parlament, spre reexaminare, legea privind guvernanța corporativa, pe motiv ca exceptarea companiilor de stat de la aplicarea ei deschide larg ușa

- "Din analizele pe care le-am facut pana in momentul de fata, nu cred ca vom avea nicio problema si cred ca ati remarcat ca in momentul de fata deja am depasit veniturile prognozate in legea bugetului si incasarile noastre sunt peste 100% pe anul 2017. Este depasita suma prevazuta in legea bugetului…