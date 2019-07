Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri seara, ca demisiile tuturor celor care au gestionat gresit cazul de la Caracal, sunt obligatorii, dar nici pe departe suficiente. Iohannis afirma ca a cerut ministrului de Interne si sefului STS sa faca ancheta cu celeritate si a solicitat un prim raport…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru ziua de marti, 30 iulie, la ora 13.00.Pe ordinea de zi ar urma sa se afle avizul pentru rectificarea bugetara. De asemenea, ar putea fi discutata initiativa premierului Dancila de a declara Autostrada…