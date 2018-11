Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va promulga joi Legea privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures - 'Autostrada Unirii'. Promulgarea va avea loc in cadrul unei ceremonii publice care se va desfasura in Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Proiectul de lege…

- COD GALBEN emis de ANM IN INTERVALUL 18 noiembrie, ora 22 - 19 noiembrie, ora 10.00. Se anunta precipitații in general moderate cantitativ - ninsori, apoi lapovița și ploaie, zonele afectate fiind Oltenia, vestul, centrul și nordul Munteniei. Un CICLON loveste Romania saptamana viitoare. Ninsorile…

- Ansamblul Artistic Profesionist "Muresul" din Targu Mures a anuntat pregatirea, in premiera, a unui spectacol de dansuri populare din toate regiunile tarii, care au fost reunite in anul 1918, pentru marcarea Centenarului Unirii. "Avem pregatite dansuri din Oltenia, Muntenia, Transilvania; Moldova, iar…

- Legea privind realizarea Autostrazii Unirii, Iasi – Targu Mures, a fost adoptata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor. Autostrada ar urma sa fie construita din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor. Legea a fost adoptata cu 261 de voturi „pentru”, doua voturi „impotriva” si cinci abtineri.Ionel…

- "Romania are o singura solutie, sa mearga mai departe cu Uniunea Europeana. Fara Uniunea Europeana, Romania ar fi un stat esuat in 2018 si ar deveni un stat esuat daca ar iesi din Uniunea Europeana. Orice discutie despre acest subiect eu cred ca este o discutie extrem de periculoasa", a declarat…

- "Stimate Domnule Presedinte Klaus Werner Iohannis, Ma adresez Dumneavoastra pentru ca, dupa cum stiti, dezbaterile din ultima perioada cu privire la Autostrada Moldova-Transilvania au o concluzie clara: din cauza actualului Guvern, acest proiect este blocat! In acest sens, va propun sa aveti in vedere…

- Proiectul de lege privind constructia Autostrazii Iasi - Targu Mures a fost votat anterior si in Senat, urmand sa fie dezbatut in perioada urmatoare in plenul Camerei Deputatilor. Secretarul Comisiei pentru transporturi din Camera Deputatilor, liberalul Marius Bodea, a afirmat ca votul de…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian i-a transmis, miercuri, ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, ca parlamentarii acestei formatiuni nu vor avea o "atitudine de sprijin neconditionat" fata de legea bugetului si ca asteapta ca premierul sa prezinte investitiile pentru Moldova. "D-le Teodorovici,…