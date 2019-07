Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii, reexaminata ca urmare a decizie…

- In camera Camera Deputaților a fost votata, in unanimitate, Legea privind aprobarea OUG nr.2/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol. Noua lege aduce modificari…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis marti Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societatilor nr. 31/1990, motivand ca, prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, contravine…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri de recuperare a debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea…

- Inființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, inițiativa legislativa susținuta de Calota Florica Ica, adoptata de Senat in Politic / on 17/04/2019 at 11:37 / O noua agenție, respectiv Agenția pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, ar putea fi…

