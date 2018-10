Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa au participat, duminica, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu. Seful statului nu a anuntat daca si unde va merge la vot de referendum.

- Președintele Klaus Iohannis va vota, duminica seara, la o secție de votare din Sibiu, la referendumul pentru revizuirea Constituției, in sensul redefinirii familiei, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Șeful statului se afla inca de vineri la Sibiu, iar duminica dimineața a fost prezent…

- Referendumul pentru modificarea Constituției astfel încât casatoria sa fie redefinita drept uniunea unui barbat cu o femeie urmeaza sa fie votat în acest final de saptamâna. Cu toate ca Biserica Ortodoxa s-a implicat activ în susținerea acestui referendum, reprezentanții…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va produce o diminuare a bugetului UE, aratand ca solutia potrivita in acest caz ar fi o alocare nationala "un pic crescuta". Seful statului a primit marti vizita premierului slovac, Peter Pellegrini. "Am discutat…

- Președintele Klaus Iohannis le-a spus liberalilor, reuniți in ședința Biroului Executiv de la Sibiu, ca nu se va implica in campania pentru europarlamentare și și-a reafirmat susținerea pentru liderul PNL, Ludovic Orban, potrivit unor surse politice. De asemenea, șeful statului le-a transmis ca „eu…

- Klaus Iohannis considera ca Romania nu poate face pași inapoi de la statutul de țara in care domnește legea și in care supremația Constituției este respectata. „In Romania, lupta impotriva corupției nu trebuie sa fie diminuata ori blocata in niciun fel. Dimpotriva, trebuie sa continue. Niciuna dintre…

- Presedintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul de revocare din funcție a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA, potrivit deciziei CCR. ”Presedintele României, domnul Klaus Iohannis, a afirmat constant ca respecta Constitutia si legile…