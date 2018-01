Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a fost, sambata, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu, fiind fotografiat in timp ce statea la rand sa urce pe partie, relateaza News.ro. Si in 6 ianuarie, Iohannis a fost la schi in aceeasi locatie, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine.

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre suspendare. „Nu imi este teama”, a declarat șeful statului, subliniind ca a acceptat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier deoarece a fost recomandata de majoritatea parlamentara. „Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania trebuie sa se mentina ca pilon de stabilitate si predictibilitate, punctand ca trebuie continuata intarirea statului de drept. "Spuneam la intalnirea noastra de anul trecut, in contextul politic intern de atunci, ca din punct de…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.

- Romania se pregateste de un protest masiv in aceasta seara in centrul Capitalei si nu numai. Zeci de mii de oameni si-au anuntat prezenta in Piata Universitatii in incercarea de a stopa legile justitiei. Presa din Occident anunta ca protestul va fi unul de amploare. The Guardian scrie despre proteste…

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Anterior, președintele Klaus Iohannis a convocat, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultări în vederea desemnării unui…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu partidele politice, in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea parlamentară.…

- 'Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- La inceput de an, internauții romani au primit o noua provocare, una cu iz romantic și detectivistic: un fotograf american ii cauta pe mirii din Romania carora le-a facut fotografii de nunta acum 37 de ani. Șansele de a-i gasi erau minime, mai ales ca barbatul nu le știa numele, iar dupa aproape patru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale…

- Un document de importanta capitala ajunge, in primele zile ale noului an, pe masa presedintelui Klaus Iohannis. La doua saptamani dupa ce a fost adoptat de Parlament, proiectul pentru bugetul anului 2018 va fi trimis peste doar doua zile spre analiza sefului statului. Motivul pentru care a…

- O parte a revoluționarilor din Alba, in frunte cu liderul local al revoluției din 1989, Mihai Babițchi, au protestat joi in fața Instituției Prefectului fața de situația in care a ajuns Romania dupa 28 de ani. Este vorba, in principal despre legile justiției. Cei cațiva revoluționari au vorbit despre…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu a vazut l guvernele Ponta, Ciolos, Grindeanu si Tudose o preocupare reala in privinta intrarii Romaniei in zona euro. Chiar si asa, seful statului considera ca este mai probabil sa trecem la moneda europeana decat sa intram in Schengen.Intrebat in cadrul…

- CE investigheaza daca, astfel, s-au incalcat normele UE privind ajutoarele de stat. Asociatia transportatorilor feroviari privati din Romania sesizase Comisia pe aceasta problema, in martie 2017. Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica in domeniul concurenței, a declarat: „Piața…

- CE precizeaza ca se poate considera ca o interventie a statului in favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat in sensul normelor UE atunci cand are loc in conditii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua acum daca aceasta este situatia in cazul creditorilor publici…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, ca prima faza acordului privind Brexit satisface România, precizând ca problema cetatenilor români care se afla în Marea Britanie este bine rezolvata."Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte…

- Iohannis: Problema romanilor din Marea Britanie este bine rezolvata Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. "Eu cred ca se va ajunge…

- Președintele Klaus Iohannis a primit marți, la Palatul Cotroceni, o delegație a Bancii Mondiale, condusa de vicepreședintele regional pentru Europa și Asia Centrala, Cyril Muller, in cadrul intalnirii fiind subliniata necesitatea ca politicile fiscal-bugetare sa fie unele responsabile. Sursa…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) si psihologul Cerasela Libeg au elaborat un set de recomandari pentru pacienti si medici astfel incat relatia dintre acestia sa fie mai eficienta in perioada tratamentului. Sfaturile fac referire atat la prima interactiune, cat si la…

- Ski Surianu, unul dintre cei mai mari administratori privati de partii, cu 11 kilometri de partii in Muntii Sebesului si Muntii Sureanu, judetul Alba, a inceput lucrarile de constructii pentru un hotel de cinci stele, cu o capacitate de 56 de camere, pozitionat la baza domeniului schiabil si are in…

- Cateva sute de turisti sunt asteptati, sambata si duminica, in Muntii Sureanu, o zona din judetul Alba denumita ”Elvetia Romaniei”, unde se afla domeniul situat la cea mai mare altitudine din tara. Zapada este pe partii, dar si in zonele vaste din afara lor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Iubitorii sporturilor de iarna sunt asteptati in Muntii Sureanu, o zona din judetul Alba denumita ”Elvetia Romaniei”, unde zapada este belsug pe partii, dar și in zonele vaste din afara lor, dupa ce in ultimele zile a nins continuu. Mai multe imagini au fost postate pe pagina de Facebook ”Domeniul Schiabil…

- "Inaintea zilei de 1 Decembrie, presedintele a facut declaratii care politizau Ziua Nationala. De asemenea, discursul de Ziua Nationala a fost menit sa imparta Romania in doua. A gasit acest moment potrivit sa arate ca exista doua Romanii - una a lui si a sustinatorilor lui si alta a celor care nu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la recepția oferita cu ocazia Zilei Naționale, ca anul 2017 a fost unul complex, marcat de "convulsii sociale de amploare" și provocari care au pus sub semnul intrebarii progresele inregistrate de Romania in ceea ce privește lupta anticorupție…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, in discursul rostit la receptia organizata cu ocazia Zilei Nationale, ca si-ar fi dorit ca in ultimul an sa vada o mai mare preocupare a decidentilor politici pentru consolidarea democratiei independentei justitiei, in schimb constatand preocuparea acestora…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs la inceputul recepției de anuale ținute la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Șeful statului a vorbit despre importanța acestei zile pentru statul roman moder, dar a și lansat un nou atac la adresa clasei politice. ”1 Decembrie reprezinta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, despre solicitarea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a demisiona, ca nu este prima data cand seful statului ii cere acest lucru. “Nu este prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Mai pune cate o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia.…

- Președintele Klaus Iohannis a mers cu trenul la Ploiești. Este o premiera, in mandatul șefului statului. El ca participa la dezbaterea „Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiesti”. ”In drum spre Ploiești, pentru a discuta despre viitorul smart al orașelor din Romania”,…

- PNL Galati organizeaza luni, 20 noiembrie 2017, o ”Adunare publica organizata” pentru sustinerea motiunii de cenzura „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”. Actiuni asemanatoare sunt organizate, in acelasi timp, in mai multe orase din tara. ”Cu totii suntem de acord ca liderii PSD au mintit.…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat pentru prima oara vineri, la Gouml;teborg, in Suedia, la noul dosar penal deschis de DNA impotriva lui Liviu Dragnea, spunand ca persoanele cercetate penal nu au ce cauta in conducerea statului, relateaza Romania TV. "Eu m am exprimat de foarte multa vreme: din…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intr-un mesaj prilejuit de gala ”Topul National al Firmelor”, ca este ”o mare nedreptate” faptul ca eforturile oamenilor de afaceri sunt anulate prin politici fiscale neinspirate, facand trimitere la modificarile Codului Fiscal decise de Guvern. “Consider ca este…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat din nou modificarile fiscale propuse de coaliția de guvernare. Șeful statului a spus ca PSD-ALDE “merge inainte impotriva tuturor” și ca iși dorește legi care sa fie bine fundamentate și nu “carpeli”. Președintele țarii, prezent la Gala Asociației Municipiilor…

- "Nu. Domnul Calin Popescu-Tariceanu, si pot sa vorbesc de o perioada de cativa ani de zile de cand am lucrat foarte mult impreuna, este un om foarte echilibrat, un om asezat, un politician pe care il respect foarte mult, cu niste principii foarte sanatoase", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Guvernul Tudose nu reușește sa-și îndeplineasca obiectivele economice, iar în aceste condiții gradul de colectare a veniturilor la buget a ajuns la un minim istoric, "25 și ceva la suta". Șeful statului a precizat ca, pe…