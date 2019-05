Preşedintele Klaus Iohannis a aprobat eliberarea din funcţie a judecătoarei din completul care l-a condamnat pe Dragnea Presedintele Klaus Iohannis a semnat, ieri, decretele de eliberare din functie a mai multor magistrati, intre care se numara si judecatoarea Luciana Mera, membra in completul de cinci judecatori care l-a condamnat pe Liviu Dragnea in dosarul DGASPC Teleorman, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul privind eliberarea din functia de judecator la Inalta Curte de Casatie a Lucianei Mera, ca urmare a pensionarii la 1 iunie. Presedintele Klaus Iohannis a mai eliberat din functie ca urmare a pensionarii si alti magistrati. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

