- Presedintele Klaus Iohannis ii indeamna pe romani, in mesajul de Anul Nou, sa construiasca impreuna urmatorul secol de existenta a Romaniei "cu mult curaj, implicare civica si atasament ferm fata de valorile statului de drept".

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj video. El ii indeamna pe romani sa construiasca urmatorul secol de existenta al Romaniei cu mult curaj, implicare civica si angajament ferm fata de valorile statului de drept.

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, s-a intalnit vineri cu presedintele Klaus Iohannis pentru a preda simbloic presedintia Consiliului UE. Acesta l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru lupta privind statul de drept si democratia si a avertizat cu privire Ordonanta pentru masuri fiscale si consecintele…

- 'Vreau sa iti multumesc pentru ca, in calitate de presedinte, ai avut grija de democratie, de statul de drept', i-a spus cancelarul austriac sefului statului roman, in conferinta de presa comuna desfasurata la Palatul Cotroceni. Kurz a afirmat ca seful statului este un 'garant' al democratiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca guvernantii si intreaga clasa politica a Romaniei din prezent trebuie sa se ridice la inaltimea responsabilitatii istorice, punctand ca Romania are in continuare nevoie de consolidarea democratica si intarirea statului de drept. "Sunt convins ca, in istoria…

- Grupul europarlamentar al Partidului Popular European (PPE) cere actiuni clare din partea Partidului Social-Democrat roman (PSD) pentru a combate coruptia si a arata vointa politica pentru functionarea adecvata a statului de drept, dupa ce Parlamentul European a adoptat marti o rezolutie nelegislativa…

- Jean Caude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a atras atentia Guvernului si Parlamentului din Romania sa nu puna in pericol aderarea la Spatiul Schengen prin indepartarea de la "principiile statului de drept". Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, in plenul Parlamentului European, ca romanii…