Preşedintele Judecătoriei Târgu Mureş: Magistraţii nu protestează pentru salarii, ci pentru independenţa justiţiei Peste 40 de judecatori si procurori de la instantele si parchetele din judetul Mures au protestat, miercuri, pentru a doua zi consecutiv, impotriva modului de adoptare a O.U.G. nr. 7/2019, aratand ca magistratii nu protesteaza pentru ei insisi, ci pentru valul de ordonante de urgenta care a modificat legile justitiei, pe care il percep ca pe un atac impotriva independentei justitiei.



