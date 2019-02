Stiri pe aceeasi tema

- Baschet Club Irbis a participat sambata, 23 februarie, la Together Cup, un miniturneu organizat in Targu Mures de clubul muresean Together. Evenimentul a fost dedicat copiilor din categoria de varsta 10-12 ani (minibaschet), si au participat echipele cluburilor Irbis (Bistrita), E. Zappa (Sighisoara)…

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, marți dimineața, pe DN13 (E60) Sighișoara – Targu Mureș, in zona localitații Nadeș, dupa ce un tir s-a rasturnat din cauza vitezei, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza a transmis, marți dimineața,…

- Reprezentantii ISU Mures au anuntat, marti seara, ca au intervenit la un accident rutier produs pe DN 13, la iesirea din Sighisoara catre Targu Mures. In accident au fost implicate trei masini, iar o persoana a ramas incarcerata. Personalul medical ajuns la fata locului a incercat sa o salveze, dar…

- O persoana a murit si alte doua sunt in stare grava, dupa ce 3 masini s-au ciocnit pe DN 13, la iesire din Sighisoara, catre Targu Mures. Traficul este complet blocat, ISU intervine cu mai multe...

- Un mort si doi raniti, dupa ce trei masini s-au ciocnit pe DN 13; traficul la iesire din Sighisoara catre Targu Mures este complet blocat, potrivit news.ro.Citeste si Gabriela Firea cere intervenția tuturor puterilor statului - E primul Guvern din istoria post PCR-ista care ia aceasta masura…

- Iata ce mesaj a transmis deputatul PSD Ciprian Serban, in replica la afirmatiile facute de catre presedintele PNL, Ludovic Orban, la adresa Vioricai Dancila: "Sa ataci o doamna, precum s-a intamplat de curand cu doamna prim-ministru, este sub demnitatea oricarui barbat, oponent politic sau…

- Deputatul PSD de Neamț, Ciprian Șerban, critica dur jignirile aduse de liderul PNL, Ludovic Orban, la adresa prim-ministrului Viorica Dancila. Parlamentarul PSD considera ca un asemenea discurs trivial arata caracterul misogin al șefului PNL.Vezi și: Crin Antonescu vorbește despre relația…

- Demersurile pentru construirea Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav (AIBG) continua pe mai multe planuri. Echipa de implementare a proiectului AIBG din cadrul Consiliului Județean Brașov a transmis solicitari oficiale tuturor societaților furnizoare de utilitați publice, pentru a include in planurile…