Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a denuntat miercuri "ingerinta", "in linia" presedintelui francez Emmanuel Macron, a Comisarului ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, "in afacerile interne si suveranitatea" Braziliei, relateaza AFP. Intr-o postare pe Twitter, el o acuza pe Bachelet,…

- Guvernul SUA a dat asigurari miercuri ca nu a fost de acord cu ajutorul de 20 de milioane de dolari pentru Brazilia, stabilit cu ocazia summitului G7 de la Biarritz (Franta) pentru a combate incendiile din Amazonia, transmite EFE. ''Nu am fost de acord cu initiativa G7 care nu…

- Administrația Trump nu a aprobat pachetul de ajutor financiar de 20.000.000 de dolari pe care țarile G7 l-au oferit Braziliei pentru a combate incendiile din bazinul Amazonului, transmite Business Insider. Trump a fost nemulțumit ca președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, nu a fost invitat la discuțiile…

- Scriitorul brazilian Paulo Coelho a prezentat scuze publice Frantei, dupa insultele si cuvintele deloc diplomatice rostite la adresa acestei tari de presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, in timpul crizei declansate de incendiile din Amazonia, informeaza AFP. „Aceasta este o inregistrare video putin…

- Scriitorul brazilian Paulo Coelho a prezentat scuze publice Frantei - "Iertati-ne, iertati-ne de o mie de ori!" - dupa insultele si cuvintele deloc diplomatice rostite la adresa acestei tari de presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, in timpul crizei declansate de incendiile din Amazonia, informeaza…

- Ministrul Mediului din Brazilia a fost huiduit la o reuniune organizata de ONU privind schimbarile climatice, iar președintele Jair Bolsonaro incearca sa domoleasca valul de acuze la adresa sa in legatura cu numarul uriaș de incendii de vegetație care mistuie padurea amazoniana, scrie BBC. Anterior,…

- "Angajam in acest moment o initiativa europeana cu britanicii, cu germanii menita sa asigure ca vom avea o misiune de monitorizare si observare a securitatii maritime in Golf", a subliniat ministrul de externe vorbind in Adunarea Nationala (camera inferioara a parlamentului francez), invitand "sa…

- Noul ambasador al Chinei la sediul ONU din Geneva, Chen Xu, a indicat joi ca i-a adresat invitatia Inaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, de a veni in vizita in regiunea chineza Xinjiang, vasta regiune unde populatia majoritar uigura se confrunta cu o politica represiva,…