- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a dizolvat joi Parlamentul, care urma sa ajunga curand la finalul mandatului, lansand oficial campania pentru alegerile parlamentare asteptate in martie, scrie AFP.

- Partidul Democrat va trebui sa se confurnte cu M5S si cu partidul de dreapta Forza Italia, care doresc masuri dure pentru reducerea migratiei. Fluxul de migranti, in principal provenind din Africa sub- sahariana, reprezinta o problema majora. Paolo Gentiloni este cel de al treilea prim-ministru din…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmand ca Guvernul in functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate in martie 2018, informeaza cotidianul La Repubblica.

- Separatistii catalani dispun de o majoritate absoluta de 70 de mandate dupa numararea a 52% din voturile exprimate in alegerile regionale de joi, relateaza Le Figaro. Presedintele separatist catalan destituit Carles Puidgemont spune ca ”Republica catalana” a invins in alegerile regionale din Catalonia,…

- Judecatorul Mihai-Stefan Ghica din Cluj spune ca modificarile aduse legilor justitiei „sunt absurde, sfideaza logica juridica“, iar propunerile legislative sunt „o veritabila invitatie“ pentru infractori sa paraseasca tara fara a mai putea fi trasi la raspundere

- Presedintele separatist catalan destituit Carles Puidgemont spune ca "Republica catalana" a invins in alegerile regionale din Catalonia, iar formatiunile separatiste au obtinut o victorie care nu poate fi disputata de nimeni. In urma alegerilor de joi, formatiunile separatiste isi mentin majoritatea…

- Partidele pro-independenta si-ar fi pastrat majoritatea in parlamentul catalan in urma scrutinului regional de joi, organizat la doua luni dupa proclamarea unei 'Republici Catalonia', esuata din start si care a zguduit Spania, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne publicat de ziarul La Vanguardia…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca "nu vede sensul" convocarii unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea, de catre Parlament, a modificarilor propuse pentru Codurile Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, intrucat termenul…

- Ministrul libanez de Interne, Nohad Machnouk, a aprobat vineri o noua lege ce reglementeaza alegerile legislative, care vor avea loc pe 6 mai 2018, dupa ce au fost indelung amanate, relateaza Reuters.Dupa alegerile din 2009, Parlamentul si-a extins in trei randuri mandatul, a carui durata…

- President Klaus Iohannis recommends the Parliament to address with the utmost responsibility the legislative modifications in the justice field, specifying that they will bear effects in the long term. "From the very beginning, I voiced my skepticism regarding these modifications that I find…

- Prim-ministrul Mihai Tudose, insotit de ministrii Cabinetului pe care il conduce s-au indreptat catre Holul de Onoare de la Peles, pentru a se reculege la capataiul fostului suveran. Urmandu-le, conform ordinii de precadere a functiilor in stat, liderului de la Cotroceni si presedintilor celor doua…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza a avut astazi, la Bucuresti, o intrevedere cu omologul sau roman, Mihai Fifor.Cei doi oficiali au discutat despre stadiul cooperarii bilaterale pe segment militar si perspectivele de dezvoltare a parteneriatului moldo-roman, dar si pe colaborarea in

- Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si indeamna Parlamentul sa respinga propunerile care slabesc statul de drept.

- Cancelarul german, Angela Merkel a declarat ca prefera mai degraba organizarea de alegeri legislative anticipate decat sa conduca un guvern minoritar, dupa ce negocierile tripartite intre blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala), Partidul

- Fostul premier francez Manuel Valls a aprobat luni ideea lui Alain Juppe, ex-șef de guvern și membru al Uniunii pentru o Mișcare Populara (UMP) de a forma o "mare mișcare centrala" pentru alegerile europene din 2019, apreciind ca ar fi "absurd" ca proeuropenii sa nu se uneasca…

- Miniștrii apararii din statele membre NATO, reuniți la Bruxelles, au discutat despre incalcarea de catre Rusia a tratatului privind controlul armamentului și despre modalitațile de a determina Moscova sa il respecte, a declarat joi secretarul american al apararii James

- Procurorii s-au pronuntat pentru respingerea "in bloc" a propunerilor Camerei Deputatilor de modificare a Legilor Justitiei, a anuntat, miercuri, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. "Ca urmare a solicitarilor transmise de Consiliul Superior al Magistraturii in sensul…

- Ministrii nu vor putea fi anchetati de procurori pentru ordonantele sau hotararile de Guvern pe care le-au semnat, daca proiectul Codului Administrativ va fi adoptat in forma propusa de ministerul Dezvoltarii. Documentul prevede ca ministrii sunt singurii care pot stabili necesitatea si oportunitatea…

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 s-a reunit, joi, pentru a-i audia pe Elena Udrea, Daniel Dragomir, Doru Paraschiv si Marian Hapau. Luni, fostul ofiter SRI Daniel Dragomir s-a prezentat in fata acestei comisii. Udrea: In 2009, Oprea colabora cu Maior si Coldea, fiind in conflict cu Geoana…

- Camera Deputatilor a cerut CSM avizarea propunerilor legislative de modificare a Legilor justitiei, Parlamentul stabilind termen pentru remiterea acestui aviz la 9 noiembrie, data pana la care ar trebui sa consulte judecatorii si procurorii, informeaza Romania TV.In cursul zilei de miercuri, a fost…

- In vederea alegerilor locale parțiale, care se vor desfașura in data de 5 noiembrie 2017 la Bocsig, Prefectul Județului Arad, Florentina Horgea, a solicitat din partea tuturor structurilor M.A.I. atenție...

- Parlamentul catalan a fost dizolvat in mod oficial luni, iar presedinta institutiei Carme Forcadell va conduce o comisie parlamentara de tranzitie pana la alegerile regionale de la 21 decembrie, relateaza The Associated Press, citat de News.ro. Carles Puigdemont a parasit Spania si s-ar afla intr-un…

- uvernul Spaniei a convocat alegeri anticipate in Catalonia, pe 21 decembrie, dupa ce parlamentul regional a proclamat independenta, in ciuda avertismentelor Madridului si declararii referendumului neconstitutional. Partidele din Catalonia care sustin independenta regiunii nu vor mai obtine…

- Secesionistii catalani au votat pentru independenta, in Parlamentul din Barcelona - cu un scor de 70 „pentru“, 10 „impotriva“ si doua abtineri - si risca sa fie adusi in fata justitiei pentru „rebeliune“. La Madrid, premierul Mariano Rajoy a primit din partea Senatului permisiunea de a destitui Guvernul…

- Spania se opune eforturilor in vederea independentei, iar Guvernul regional de la Madrid pregateste masuri prin care sa preia controlul asupra acesteo regiuni din nord-estul tarii. Nicio tara nu si-a exprimat sustinerea fata de efortul secesionist. Rezolutia indeamna la lansarea unui proces de independenta…

- Carles Puigdemont, președintele Cataloniei a anunțat ca a dizolvat parlamentul regional și ca vor fi organizate alegeri anticipate pe 20 decembrie, scrie Reuters. In condițiile in care Madridul a anunțat ca vineri, Senatul va decide daca aproba activarea Articolului 155 din Constituție și preluarea…

- Parlamentul Kurdistanului irakian a votat marți in favoarea amanarii cu opt luni a alegerilor legislative ce erau prevazute sa aiba loc la 1 noiembrie și urmeaza sa anunțe in viitorul apropiat noua data a alegerilor prezidențiale ce trebuiau sa aiba loc in aceeași zi, informeaza AFP. Acest…

- Statele grupului G7, al principalelor state industrializate ale lumii, si cei patru mari giganti ai internetului au convenit asupra unui plan destinat sa blocheze continuturile online 'cu caracter terorist', a anuntat ministrul italian de interne, Marco Minniti, a carui tara detine presedintia in…

- Modificarea legilor justitiei, subiectul unei initiative legislative Modificarea legilor justitiei va constitui subiectul unei initiative legislative. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca toate punctele de vedere, inclusiv cel al ministrului Tudorel Toader, vor putea fi sustinute…

- Andrej Babis, considerat favorit la castigarea alegerilor legislative din Cehia, promite ca va investi masiv in infrastructura, va scadea TVA si va reduce povara fiscala pentru companii si muncitori, insa toate aceste promisiuni ar putea pune in pericol echilibrul bugetar, informeaza Reuters. Miliardarul…

- Tanarul conservator Sebastian Kurz, castigatorul alegerilor legislative din Austria, a cerut marti, in paginile unui cotidian israelian, un angajament clar impotriva antisemitismului din partea viitorilor parteneri din guvernul pe care va trebui sa-l formeze, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Ministrii justitiei din 20 state membre, intre care si Romania, au adoptat in mod oficial, joi, la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), textul propunerii de regulament privind instituirea Parchetului European, dupa aprobarea sa de catre Parlamentul European in 5 octombrie.

- Azi se decide soarta Guvernului. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis premierului ca nu e de acord cu revocarea lui Viorel Ilie, ministrul pentru relatia cu Parlamentul. In schimb, Mihai Tudose e hotarat sa nu fac nicio concesie: ori vor pleca totii ministrii cu probleme penale, ori va…

- Ministrul delegat pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a declarat, miercuri, ca este dispus sa îsi dea demisia din Guvern, afirmând ca se va lua o decizie dupa ce presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va reveni în tara.

- Cine ar putea parasi Guvernul. Cei trei miniștri cu probleme in justiție sunt vicepremierul Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltarii Regionale și Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, care apar in dosarul Belina, pentru care DNA cere inceperea urmaririi penale pentru ministrul fondurilor europene.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat in luni seara, la Antena 3, ca va remania mai multi ministri, in special pe cei cu probleme penale. Premierul a recunoscut ca a luat in calcul sa-si dea demisia.

- "Marți este ziua hotaratoare. Maine dimineața este așteptat marele anunț in privința independenței Cataloniei. Liderul Carles Puigdemont a anunțat ca marți va face anunțul. Toata lumea se intreaba, dar nimeni nu are curaj sa spuna nimic. Se cam simte ce va fi, dar toata lumea este in așteptare,"…

- Guvernul spaniol va fi pregatit sa actioneze in cazul in care liderii separatisti catalani isi continua planurile si declara independenta regiunii din nord-estul Spaniei marti, asa cum au promis, a avertizat luni vicepremierul spaniol Soraya Saenz de Santamaria, relateaza The Associated Press, preluata…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut marți, la Varna, o intalnire bilaterala cu omologul sau bulgar, Valentin Radev, in contextul ședinței comune a Guvernelor Romaniei și Republicii Bulgaria, cele doua parți reiterand angajamentul pentru coordonarea in continuare a eforturilor in vederea…

- Biroul permanent al Senatului ar putea decide, in ședința de marți, daca cererea DNA privind inceperea urmaririi penale a ministrului pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, intr-un dosar privind organizarea unui concurs pentru angajarea de funcționari publici, va intra pe agenda plenului sau…

- Zi decisiva astazi pentru procurorul-șef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Mai exact, judecatorii de la Curtea Constitutionala se pronunta cu privire la sesizarile lui Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, care au cerut ca sefa DNA sa raspunda daca a fost sau nu acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor…

- Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis, vineri, sa claseze sesizarea Directiei Nationale Anticoruptie privind comunicatul de presa care fusese publicat de Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, în contextul perchezitiilor facute de DNA la…