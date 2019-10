Stiri pe aceeasi tema

- Israelul ramane intr-un blocaj politic total! Premierul Benjamin Netanyahu a renunțat luni seara la mandatul de a forma noul guvern, declarandu-se invins in negocierile privind formarea unei majoritați care sa susțina instalarea unui nou guvern, informeaza Jerusalem Post. Conform legii, președintele…

- Netanyahu, care este liderul partidului Likud, a spus ca ii returneaza mandatul primit presedintelui tarii, Reuven Rivlin. Termenul acordat lui Benjamin Netanyahu pentru formarea unei coalitii guvernamentale expira la 23 octombrie. Rivlin a declarat ca va purta consultari cu partidele…

- Partidul Likud al premierului israelian in exercitiu, Benjamin Netanyahu, si formatiunea Kahol Lavan (Albastru-alb) a rivalului sau Benny Gantz s-au acuzat reciproc duminica de blocarea discutiilor privind constituirea unui guvern de uniune, dupa ce alegerile de pe 17 septembrie au rezultat intr-un…

- Premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu si principalul sau rival Benny Gantz s-au intalnit sa discute despre formarea unui eventual guvern de uniune dupa alegerile legislative care nu i-au departajat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Nici Netanyahu, liderul Partidului Likud (dreapta), si…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin i-a invitat pe premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu si pe principalul sau rival Benny Gantz, care nu au reusit sa se departajeze in legislativele de la 17 septembrie, la o intalnire, luni seara, a anuntat biroul acestuia intr-un comunicat, relateaza AFP potrivit…

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv. "Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…