Presedintele Iranului spune ca va respecta obligatiile acordului nuclear

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Hassan Rouhani a declarat sambata ca Iranul va respecta obligatiile acordului nuclear international din 2015, semnat cu sase puteri mondiale pentru a-i limita controversatul program nuclear.Declaratia a fost facuta de Rouhani la un eveniment in New Delhi, potrivit Reuters.…

- Programul nuclear nord-coreean reprezinta o amenintare existentiala pentru SUA, a avertizat marti directorul Serviciilor de informatii interne americane, Dan Coats, in timpul unei audieri in Congresul Statelor Unite, relateaza AFP si Reuters. ''Trebuie sa constientizam faptul ca…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme atomice, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA in domeniul nuclear in care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de stiri Reuters,…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme nucleare, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA în domeniul nuclear în care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme atomice, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA in domeniul nuclear in care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Bucurestiul nu isi respecta obligatiile privind reformarea justitiei si nu demonstreaza clar separatia puterilor in stat, arata un raport elaborat de un expert in afaceri europene, Gary Cartright, el recomandand suspendarea extradarilor catre Romania pana la remedierea problemelor.

- Acordul NAFTA va fi renegociat cu succes si nu va fi foarte diferit fata de versiunea sa actuala, anticipeaza majoritatea analistilor intervievati de Reuters in aceasta saptamana. Doar 4 din cei 45 economisti participanti la sondaj au afirmat ca acordul va fi desfiintat, iar restul se asteapta ca…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie Reuters citat de News.ro. El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, simbata, si a provocat panica…

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie NEWS.RO, citand Reuters.El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat ca Statele Unite nu au reusit sa submineze acordul nuclear intre Teheran si marile puteri mondiale si a catalogat intelegerea ca o "victorie de lunga durata" pentru tara sa, a anuntat duminica televiziunea iraniana de stat, relateaza CNN.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul în domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters. Liderul de la Casa…

- Iranul a reafirmat sambata ca refuza orice modificare a acordului nuclear incheiat cu marile puteri, ca reactie la ultimatumul presedintelui american, Donald Trump, care a cerut o inasprire a conditiilor acestei intelegeri, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Republica Islamica Iran (...)…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammas Javad Zarif, a declarat, vineri, ca acordul nuclear semnat in 2015 nu poate fi renegociat, iar decizia Administratiei Donald Trump reprezinta o incercare de a submina aceasta intelegere, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din 2015,…

- Donald Trump, presedintele SUA, a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru.

- Marea Britanie, Franta, Germania si Uniunea Europeana au lansat joi un apel comun catre Statele Unite pentru mentinerea acordului nuclear cu Iranul, subliniind totodata ca regimul de la Teheran are dreptul de a profita de pe urma ridicarii sanctiunilor asociate acordului.

- Liderii europeni isi vor reafirma, joi, sustinerea pentru acordul nuclear iranian, inaintea deciziei presedintelui american Donald Trump privind reinstaurarea sanctiunilor economice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a ordonat eliberarea tuturor studentilor retinuti in valul de proteste anti-establishment care au avut loc saptamana trecuta in Iran, a anuntat un ministru al cabinetului de la Teheran, informeaza miercuri dpa. "Dupa consultari cu ministrul de interne si cu seful…

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a anuntat miercuri ca o reimpunere a sanctiunilor de catre SUA ar insemna o incalcare a acordului nuclear international incheiat de Teheran, adaugand ca Republica Islamica are capacitatea sa creasca semnificativ imbogatirea uraniului, relateaza Reuters.…

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a anuntat miercuri ca o reimpunere a sanctiunilor de catre SUA ar insemna o incalcare a acordului nuclear international incheiat de Teheran, adaugand ca Republica Islamica are capacitatea sa creasca semnificativ imbogatirea uraniului, relateaza Reuters.…

- Regimul nord-coreean a anuntat, marti, ca nu va discuta despre programul sau nuclear cu autoritatile sud-coreene, intrucat acesta vizeaza numai Statele Unite, nu "fratii" de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Iranienii se extind in Orientul Mijlociu, cu forte vaste, nu prea ii retine nimic. Iranul este pe cale sa realizeze visul de a crea legaturi care sa ii permita sa trimita trupe in Orientul Mijlociu", a declarat Yossi Cohen, cu ocazia unei reuniuni desfasurate marti la Ministerul israelian de Finante.Directorul…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a avertizat regimul din Coreea de Nord sa nu desfasoare alte teste cu rachete balistice si a anuntat ca Washingtonul nu va lua in serios eventuale discutii inter-coreene daca nu au legatura cu programul nuclear al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul japonez de externe Taro Kono a declarat miercuri ca orice incercare de a revizui acordul incheiat in 2015 de Tokyo cu Coreea de Sud privind asa-numitele "femei de reconfortare", fortate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului, ar fi inacceptabila si ar face relatiile…

- Acordul din 2015 cu Japonia asupra femeilor din Coreea de Sud fortate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului nu a raspuns nevoilor victimelor, a declarat miercuri ministrul sud-coreean de externe, informeaza Reuters. Kang Kyung-wha si-a cerut scuze pentru…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a avertizat, miercuri, ca Iranul sfideaza apelul ONU privind oprirea programului sau cu rachete balistice, insa a adaugat ca Teheranul respecta termenii Acordului nuclear semnat in 2015, informeaza The Associated Press.

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului arata ca SUA dau dovada de lipsa de respect fata de drepturile legitime ale poporului palestinian, relateaza agentia Reuters. Rohani, care…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O eventuala schimbare de poziție a Statelor Unite in privința acordului nuclear iranian va avea consecințe dezastruoase in Coreea de Nord, a afirmat vineri la Roma ministrul de rus de externe, Serghei Lavrov.

- OPEC a convenit joi, la o reuniune organizata la Viena, sa prelungeasca acordul de reducere a productiei de petrol, care urma sa se incheie in martie, pana la sfarsitul anului 2018, transmite Reuters.

- Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a acceptat joi, la reuniunea de la Viena, sa extinda pana la sfarșitul lui 2018 acordul privind reducerea producției, pentru a susține prețul țițeiului, transmite Reuters. Actualul acord, care expira în martie 2018, prevede reducerea…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a avertizat joi regimul nord-coreean ca va fi "distrus complet" in caz de razboi, dupa ce Phenianul a anuntat ca intreg continentul american se afla in raza de actiune a noii rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. Reacția vine urmare faptului…

- Coreea de Nord ar putea sa anunte finalizarea programului sau nuclear in decurs de un an, a declarat marti ministrul pentru unificare sud-coreean, Cho Myoung-gyon, adaugand ca regimul de la Phenian actioneaza intr-un ritm mai accelerat decat era de asteptat in privinta dezvoltarii arsenalului sau nuclear,…

- Oficialii rusi au declarat vineri ca sunt gata sa sustina prelungirea acordului convenit anul trecut de principalii producatori mondiali de petrol vizand reducerea livrarilor, la mai putin de o saptamana inainte de urmatoarea reuniune ministeriala a Statelor Exportatoare de Petrol OPEC , informeaza…

- Oficialii ruși au declarat vineri ca sunt gata sa susțina prelungirea acordului convenit anul trecut de principalii producatori mondiali de petrol vizand reducerea livrarilor, la mai puțin de o saptamana inainte de urmatoarea reuniune ministeriala a Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri ca exista o "sansa reala" de a pune capat conflictului din Siria, subliniind insa ca pentru o solutie politica toate partile, inclusiv guvernul sirian, trebuie sa accepte compromisuri, relateaza AFP, dpa si Reuters."A aparut o sansa reala…

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a declarat marti sfarsitul Statului Islamic (SI) in Irak si Siria, intr-o alocutiune transmisa in direct de televiziunea de stat iraniana, relateaza agentia Reuters.Un inalt comandant al Gardienilor Revolutiei din Iran, generalul Qassem Soleimani, a anuntat…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a declarat ca a venit sfirsitul retelei teroriste “Stat Islamic”. El a spus despre acesta in contextul in care organizatia jihadista a pierdut teritorii importante din Siria si Irak, informeaza Agentia reuters.com. In plus, generalul Garzilor Revolutionare iraniane,…

- Președintele Iranului, Hassan Rohani, a declarat marți sfârșitul Statului Islamic (SI) în Irak și Siria, într-o alocuțiune transmisa în direct de televiziunea de stat iraniana, relateaza agenția Reuters.

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a declarat, marti, ca a venit sfarsitul retelei teroriste Stat Islamic, in contextul in care organizatia jihadista a pierdut teritorii importante din Siria si Irak, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In plus, generalul Garzilor Revolutionare…

- Președintele Iranului, Hassan Rohani, a declarat marți sfarșitul Statului Islamic (SI) in Irak și Siria, intr-o alocuțiune transmisa in direct de televiziunea de stat iraniana, relateaza agenția Reuters. Un înalt comandant al Gardienilor Revoluției din Iran, generalul Qassem…

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agentia de informatii sud-coreeana, intr-o reuniune cu usile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agenția de informații sud-coreeana, intr-o reuniune cu ușile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- Generalul John E. Hyten, comandantul fortelor strategice americane, care controleaza arsenal nuclear al SUA (STRATCOM), spune ca in situatia in care ar exista un ordin al presedintelui Donald Trump privind lansarea unui atac nuclear nu il va executa daca va aprecia ca este "ilegal". "Unii cred ca…

- Generalul John E. Hyten, comandantul fortelor strategice americane, care controleaza arsenal nuclear al SUA (STRATCOM), spune ca in situatia in care ar exista un ordin al presedintelui Donald Trump privind lansarea unui atac nuclear nu il va executa daca va aprecia ca este “ilegal”. “Unii cred ca suntem…