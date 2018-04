Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii turc, Recep Tayyip Erdogan, si rus, Vladimir Putin, au dat, marti, startul constructiei de catre gigantul rus Rosatom a primei centrale nucleare in Turcia, simbol al relatiilor infloritoare intre Ankara si Moscova, informeaza France Presse.'Allah fie cu voi!', a declarat Erdogan…

- Vladimir Putin, care intreprinde in Turcia prima vizita in strainatate de la realegerea sa pentru un al patrulea mandat de presedinte pe 18 martie, a sosit in capitala turca in jurul orei 12,00 GMT, potrivit imaginilor transmise in direct de catre televiziunile turce citate de Agerpres.Vizita…

- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat marti ca Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe constructia la sectiunea terestra a gazoductului TurkStream. Gazoductul TurkStream este conceput in vederea majorarii livrarilor de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa se intalneasca marti cu omologii sai rus Vladimir Putin si iranian Hassan Rohani. Presedintele rus va sta doua zile in Turcia, unde va efectua prima sa vizita in strainatate de la realegerea sa pe 18 martie.

- Turcia a emis mandate de arestare impotriva clericului Fethullah Gulen si a altor sapte persoane in legatura cu asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara, in decembrie 2016, a relatat cotidianul Haberturk in editia de luni, cu o zi inaintea vizitei presedintelui rus Vladimir Putin in Turcia, transmite…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca Turcia vrea sa fie printre primele zece economii si democratii ale lumii, relateaza site-ul agentiei Anadolu. "Visul nostru este sa facem din Turcia una dintre primele zece tari din lume in privinta democratiei si a economiei. Pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza marti si miercuri o vizita in Turcia, unde se va intalni cu omologii sai turc si iranian, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani, a anuntat luni Kremlinul, transmite Reuters. Putin si Erdogan vor inaugura oficial cu acest prilej lucrarile la prima…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze constructia primei unitati a Centralei Nucleare turce Akkuyu, precizeaza Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters, scrie News.ro. Potrivit agenţiei proguvernamentale turce Anadolu, centrala urmează…

- Premierul kosovar Ramush Haradinaj i-a demis vineri pe ministrul de interne si pe seful serviciilor secrete dupa arestarea si extradarea in Turcia a sase cetateni turci, au declarat pentru Reuters doi oficiali guvernamentali Haradinaj a spus ca nu a fost informat despre operatiunea de expulzare a celor…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan i-a intentat proces liderului principalului partid de opozitie din Turcia in urma unor comentarii 'fara fundament' conform carora ar exista o legatura intre seful statului si clericul musulman pe care Ankara il acuza ca s-a aflat in spatele tentativei de lovitura…

- Aderarea Turciei la Uniunea Europeana (UE) ramane un ”obiectiv strategic”, afirma presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza NEWS.RO, citand The Associated Press.Citeste si: Andreea Cosma, prima reactie dupa LOVITURA GREA data DNA-ului: 'Multumesc televiziunilor...' Erdogan a…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a dat asigurari luni ca aderarea la Uniunea Europeana ramane un 'obiectiv strategic' pentru Ankara, inainte de a se deplasa in Bulgaria pentru un summit cu liderii institutiilor europene, informeaza AFP. 'Aderarea deplina ramane obiectivul nostru…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- Intalnirea pe care oficiali ai Uniunii Europene si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan o vor avea saptamana viitoare in orasul bulgar Varna va fi una a ultimei sanse pentru mentinerea dialogului, a estimat vineri premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala…

- Un grup sustinator al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Demiroren Holding din Turcia, va cumpara ziarul Hurriyet si postul de televiziune CNN Turk, intr-un acord care ar putea intari sprijinul mediatic pentru guvernul de la Ankara, scrie Reuters. Anuntul potrivit caruia Demiroren Holding a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins marti cu virulenta criticile Washingtonului legate de ofensiva turca impotriva unei militii kurde in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, liderul de la Ankara cerand Statelor Unite sa ''respecte'' Turcia,

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia DPA.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca spera ca armata turca si aliatii sai rebeli sirieni vor cuceri pana in cursul serii orasul Afrin, din nord-vestul Siriei, impotriva caruia a fost declansata o operatiune militara vizand alungarea unei militii kurde, relateaza AFP si Reuters.…

- Cipriotii turci avertizeaza ca vor efectua propriile foraje maritime de explorare a zacamintelor de titei si gaze, daca cipriotii greci îsi continua planurile în acest sens, informeaza Reuters. Vineri, Kudret Ozersay, ministru de externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord…

- Printre persoanele pe numele carora au fost emise mandate de arestare se numara si Fatmanur Gulen, nepoata clericului Fethullah Gulen.Politia a arestat deja 33 de persoane, inclusiv pe Fatmanur Gulen, iar operatiunile de cautare a suspectilor sunt in desfasurare.Presedintele turc…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Ambasada Statelor Unite in capitala Turciei este inchisa pentru public, luni, din cauza unei amenintari la adresa securitatii institutiei si doar serviciile de urgenta vor functiona, a aratat duminica un comunicat de presa, informeaza site-ul agentiei Reuters. Ambasada a avertizat cetatenii SUA din…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. [citeste si]Potrivit postului turc de…

- Cei doi responsabili au convenit de asemenea sa lucreze 'impreuna' in Siria pentru a depasi criza ce opune SUA si Turcia de cand aceasta din urma a lansat ofensiva in regiunea siriana Afrin impotriva militiei kurde YPG, considerata de Ankara drept 'terorista', dar care pentru Washington este un aliat…

- Turcia si Statele Unite au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a-si normaliza relatiile, a anuntat vineri ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani in care retorica antiamericana a Ankarei s-a intensificat, relateaza Reuters si AFP. Intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul…

- Seful diplomatiei americane Rex Tillerson a avut o lunga intalnire si discutii "productive" joi seara la Ankara cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a incerca sa detensioneze relatiile devenite explozive de mai multe saptamani din cauza ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde siriene…

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a declarat marti ca operatiunea militara turca in Siria impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), relateaza AFP, citat de News.ro . Ofensiva Ankarei ”a deturnat (coalitia internationala de la) lupta…

- Comisia Europeana i-a cerut luni Turciei sa se 'abtina de la orice actiuni care ar putea afecta relatiile de buna vecinatate' dupa ce Ciprul, membra a Uniunii Europene, a acuzat armata turca de obstructionarea unei nave italiene care intentiona sa faca prospectiuni legate de rezervele de gaze naturale…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP. Decizia a fost luata in timpul…

- Patru militari turci acuzati de Ankara de faptul ca au participat la tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, in Turcia, au obtinut azil in Germania, dezvaluie in editia de vineri saptamanalul Der Spiegel, scrie Reuters.Aceasta decizie impiedica eventuala lor extradare catre Turcia, unde…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia împotriva oricarei încercari de a invada Siria, în contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, relateaza AFP.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP. Potrivit procurorului, politia din Ankara a demarat procedurile…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters."Operatiunea…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Washingtonul a redenumit strada pe care se afla Ambasada Rusiei dupa un opozant al lui Putin asasinat, iar acest lucru a creat controverse la Moscova, scrie BBC News. Consiliul municipal al Washington DC a votat pentru redenumirea strazii pe care se afla complexul Ambasadei al Rusiei dupa Boris Nemtsov,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Turcia a avertizat joi impotriva incercarilor din afara de a interveni in politica interna a Iranului, afirmand ca astfel de actiuni ar putea provoca o reactie puternica, dupa sase zile de proteste antiguvernamentale in intreaga tara, relateaza Reuters. Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant…