Iranul nu va capitula sub presiunile Statele Unite si nu va renunta la obiectivele sale, chiar daca este bombardat, a declarat joi presedintele Hassan Rouhani, amplificand retorica agresiva dintre cele doua state din ultima perioada, transmite Reuters.



"La peste un an dupa impunerea acestor sanctiuni severe, poporul nostru nu s-a inclinat sub presiuni, in pofida dificultatilor cu care se confrunta", a afirmat presedintele Rouhani cu ocazia participarii la o ceremonie de comemorare a razboiului dintre Iran si Irak (1980-1988), citat de IRNA.



"Avem nevoie de rezistenta pentru…