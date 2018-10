Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca Arabia Saudita nu l-ar fi omorat pe cunoscutul jurnalist Jamal Khashoggi fara protectia americanilor, a relatat agentia iraniana de presa IRNA, citata de Reuters. Liderul american, Donald Trump, a afirmat marti ca autoritatile saudite au recurs la ''cea mai grava musamalizare'' intalnita vreodata in ce priveste uciderea lui Khashoggi in Turcia in aceasta luna, in timp ce SUA au promis retragerea vizelor unora dintre cei suspectati de a fi responsabili in acest caz. ''Nimeni nu si-ar fi imaginat in lumea de astazi…