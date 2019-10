Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu omologul din Iran, Hassan Rouhani, in timp ce liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus posibilitatea oricaror contacte cu Statele Unite.In contextul speculatiilor privind…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, joi, ca liderul Iranului doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei luni,…

- Presedintii francez si american au discutat ''despre continuitatea schimburilor periodice care au avut loc in ultimele luni'' cu privire la Iran, a precizat sursa citata.Aceasta convorbire a avut loc pe fondul unor noi tensiuni iraniano-americane, in timp ce Teheranul urmeaza sa anunte…

- "Nu este momentul pentru un dialog cu Iranul. Este momentul pentru cresterea presiunii asupra Iranului", a declarat Netanyahu presei pe aeroportul Ben Gurion, inainte de a pleca spre Londra, unde se va intalni cu premierul britanic Boris Johnson si cu secretarul american al apararii, Mark Esper.Comentariul…

- Declaratia lui Rouhani a fost facuta in contextul altor semnale din partea unor oficiali iranieni, care au reactionat diferit la propunerea Frantei de a continua acordul si de a oferi Iranului linii de credit in valoare de 15 miliarde de dolari, pana la sfarsitul anului, in schimbul respectarii depline…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut apel miercuri la unitate pentru combaterea și depașirea „razboiului economic” impus de catre Statele Unite impotriva Iranului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.„Trebuie sa fim uniți in aceasta lupta, pentru a caștiga razboiul economic lansat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Statele Unite au impus, miercuri, sanctiuni impotriva ministrului de externe al Iranului, Mohammed Javad Zarif. Masura adoptata de administratia Trump blocheaza orice bunuri detinute de Zarif in SUA ori care sunt controlate de entitati comerciale americane, dar este de asteptat ca acesta sa poata vizita…